Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное01.09.2020 19:06

Новый учебный год на информационно-образовательном портале

К новому учебному году Госкорпорация «Роскосмос» обновила информационно-образовательный портал «Ключ на старт! Космос для детей» и подготовила специальный видеоролик, который расскажет обо всех его возможностях. На портале вы получите новые знания о Вселенной, о российской ракетно-космической отрасли, узнаете, как принять участие в космических образовательных и просветительских проектах, которые позволят попробовать себя в различных видах инженерной и проектной деятельности, а ещё сможете выбрать специальность и определиться с вузом и будущим местом работы.

Для вас открыта огромная библиотека знаний — слушайте лекции, узнавайте интересные факты от космонавтов, ученых и инженеров, смотрите кино и мультфильмы о космосе, читайте книги! Вы сможете найти единомышленников, научиться командной работе над проектами, пройти путь подготовки космонавтов, посетить ведущие предприятия ракетно-космической отрасли и пообщаться с космонавтами — выбирайте интересный вам проект или мероприятие и действуйте!

Все это поможет вам стать на шаг ближе к космонавтике!

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«Ключ на старт. Космос для детей» — это пространство для самообразования и выбора профессии в мире космической деятельности. Данный проект позволит не только получить представления о ракетно-космической промышленности России, но и стать непосредственным участником образовательных и профориентационных проектов, которые Госкорпорация «Роскосмос» реализует сегодня.

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