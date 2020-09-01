Олег Матыцин в Хабаровске дал старт проекту «Команда «Спорт – норма жизни»

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 1 сентября, Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в рамках рабочей поездки по Дальнему Востоку посетил Дальневосточную государственную академию физической культуры в Хабаровске, где объявил о старте проекта «Команда «Спорт – норма жизни». Это новое направление федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Проект «Команда «Спорт – норма жизни» объединит лучших спортсменов и тренеров по всей стране, которые личным примером привлекают россиян к занятиям спортом и формируют вокруг себя сообщества здоровых, успешных и современных людей.

Первыми членами «Команды «Спорт – норма жизни» стали именитые тренеры Хабаровского края, которые после успешной спортивной карьеры уже начали передавать свои знания и опыт молодому поколению.

Именные удостоверения и значки «Команды «Спорт – норма жизни» Олег Матыцин вручил главному тренеру по спортивной борьбе Центра спортивной подготовки сборных команд Хабаровского края, победителю Первенства Европы по греко-римской борьбе Константину Ефимову и чемпионкам Дальнего Востока, мастерам спорта России по художественной гимнастике Юлии Ерёминой и Анастасии Докашенко.

«Сегодня торжественный день – мы запускаем большой амбициозный проект «Команда «Спорт – норма жизни», – сказал Олег Матыцин. – Неслучайно первыми членами команды стали именно тренеры. Самое главное, что мы делаем в жизни – воспитываем детей и даём им возможность заниматься спортом. Через спорт мы растим достойных граждан нашей страны. Я вручаю именные удостоверения «Команды «Спорт – норма жизни» людям, которые полностью отдают себя детям, являясь для них гордым примером. Спасибо вам – Юлия, Анастасия и Константин – за ваш труд. Пусть ваши дети продолжат традиции, в которых спорт становится нормой нашей жизни».

«Для нас, хабаровчан, запуск такого проекта на нашей земле – это большая честь, – сказал Константин Ефимов. – Уверен, это событие даст большой толчок развитию спорта в Хабаровском крае. Мы благодарны за доверие и со своей стороны приложим все силы, чтобы спорт для наших детей стал явлением ещё более массовым».

Новоиспечённые участники проекта провели мастер-классы для студентов Дальневосточной государственной академии физической культуры и спорта, а их воспитанники выступили с показательными выступлениями.

В «Команду «Спорт – норма жизни» войдут россияне – от действующих чемпионов мира до организаторов физкультурных сообществ в самых удалённых уголках нашей страны. Критерий отбора один – любовь к спорту и продвижение идеалов спортивного образа жизни.

Федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» направлен на развитие массового спорта, совершенствование спортивной инфраструктуры, обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом для всех категорий граждан.

Пресс-служба Минспорта России

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