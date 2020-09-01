Олег Матыцин посетил Дальневосточную государственную академию физической культуры в Хабаровске

Source: Russia Ministry of Sport

Сегодня, 1 сентября, в рамках рабочего визита в Хабаровск Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин посетил Дальневосточную государственную академию физической культуры.

Ректор Академии Сергей Галицын ознакомил Министра с ходом строительства Дальневосточного учебно-спортивного центра подготовки сборных команд. Объект строится на базе вуза в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Первый этап строительства планируется завершить в декабре этого года.

На первом этапе будут возведены спортивный корпус открытого легкоатлетического ядра, гостиница на 110 мест с медико-восстановительным центром и столовой и учебно-лабораторный корпус. На втором этапе – крытый каток с трибунами на 200 мест, универсальные спортивные залы и легкоатлетический манеж с трибунами на 200 мест. На третьем этапе – универсальный бассейн с трибунами на 500 мест.

Стоимость строительства первого этапа – 1 970,85 млн рублей, второго этапа – 1 867,33 млн рублей. Ориентировочная стоимость третьего этапа составляет 820 млн рублей.

Предполагается, что после открытия учебно-спортивного центра в нём будут проходить подготовку сборные команды России перед соревнованиями в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.

Фото: Министерство физической культуры и спорта Хабаровского края

Пресс-служба Минспорта России

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