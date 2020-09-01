Source: President of Russia – Kremlin

Открытый онлайн-урок проводится для школьников старших классов всех образовательных организаций России и в этом году посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и году Памяти и славы.

На связь с Президентом России выйдут школьники из Крыма, Карелии, Чувашии, Краснодарского и Камчатского краев, Новосибирской, Курской, Калининградской, Московской, Новгородской, Липецкой, Рязанской, Владимирской, Кировской, Кемеровской областей и Москвы.

Наряду со школьниками в онлайн-уроке примут участие курсанты довузовских учебных заведений Минобороны – Тверского суворовского военного училища, Президентских кадетских училищ в городах Кемерово и Петрозаводске, филиала Нахимовского военно-морского училища в Калининграде.

Урок проводят учитель истории и обществознания, лауреат Всероссийского конкурса «Учитель года России – 2019» Виктория Скрипникова и российская телеведущая, журналист, сопредседатель Российского движения школьников Яна Чурикова.

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В.Путин: Добрый день Яна! Добрый день Виктория!

Добрый день всем, кто нас видит и слышит!

Я прежде всего от души поздравляю всех студентов, школьников, кто начинает учебный год, поздравляю с началом этого нового учебного года и? конечно, хочу искренне пожелать успехов. Кому прежде всего? Первоклассникам. Тем, кто сегодня впервые переступает школьный порог.

Безусловно, самые добрые слова – вашим родителям: мамам, папам, бабушкам, дедушкам – вообще всем вашим близким, которые рядом с вами, переживают за вас, верят в вас.

1 сентября – это всегда праздник и особое, присущее только этому дню волнение, когда с нетерпением ждешь встречи с одноклассниками, любимыми учителями, с которыми предстоит постигать новые знания, размышлять вместе, мечтать о будущем. В этом году эти эмоции еще острее.

Думаю, что именно в этом году они острее, потому что в весенние месяцы все вы почувствовали, как сильно, во всяком случае, многие из вас, большинство, надеюсь, почувствовали, как вы сильно скучаете по школе, по обычным, а не только дистанционным урокам. Сейчас школа, вся система образования возвращаются к привычной работе – к звонкам и переменам, к живому и непосредственному общению учеников друг с другом и с преподавателями, с учителями. И такое возвращение, безусловно, для всех большое событие и большая радость.

Некоторые ограничения между тем все же останутся, хочу вам об этом сказать особо, хочу попросить вас соблюдать эти ограничения. Это нужно для того, чтобы защитить и ваше здоровье, и здоровье тех, кто находится рядом с вами, я уже говорил: и ваши бабушки, и дедушки, и родители, – причем и в школе, и дома.

Дорогие друзья!

Вы растете, взрослеете, все это происходит в стремительно меняющемся мире, где бурно развиваются технологии, которые оказывают влияние на самые разные сферы нашей жизни, где новые научные достижения сегодня позволяют делать то, что еще вчера казалось абсолютной фантастикой. И что очень важно, темпы этих изменений (в этом особенность сегодняшнего дня) – огромные, и они будут только возрастать, а мир и сейчас непростой, становится все более и более сложным. Наверное, никто сегодня со 100-процентной уверенностью не может сказать, какие предметы будут изучать в старших классах нынешние первоклассники, с поздравления которым мы начали, какие навыки, специальности будут наиболее востребованными в 30-х годах нашего века.

Вы, как и взрослые вместе с вами, мы все идем абсолютно неизведанной дорогой. Впрочем, так было, наверное, всегда, но, повторяю, темпы этих изменений нарастают. Но каким бы быстрым не был темп изменений, есть вещи, которые останутся фундаментальными, незыблемыми. И уверен, будут для вас прочной моральной основой, надежным ориентиром, который всегда поможет найти правильный путь в жизни.

Что это? Это, прежде всего, наша история, история нашей страны, уважение к ней. Наша культура, давшая и нам, и всему человечеству плеяду блистательных имен, огромное количество шедевров. Наконец, наши традиции. И конечно, наша общая память, неразрывно связывающая нас с предками, со многими поколениями людей, наших родственников, которые жили, учились, создавали семьи, мечтали так же, как и вы сегодня, и созидали. Но и защищали все это. А все это и есть наше Отечество.

В этом году мы отмечаем 75 лет Победы в Великой Отечественной войне, Великой Победы. Вы совсем еще молодые и юные люди, но, уверен, для вас Великая Отечественная война, победа в ней – это не просто страницы в учебнике, а важная часть не только нашей общей истории, истории страны, но и семейной истории.

Это рассказы ваших бабушек и дедушек о себе, об их родственниках, об их родителях, об их бабушках и дедушках. Бережно хранимые в родном доме письма, фотографии, награды, во многих семьях это до сих пор сохраняется.

Продолжение следует.

MIL OSI