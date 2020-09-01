О мерах по выходу российской лёгкой атлетики из кризиса

Source: Russia Ministry of Sport

31 августа Комиссия по восстановлению Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) направила в адрес World Athletics план первоочередных мероприятий для дальнейшего восстановления ВФЛА. Документ, подготовленный с участием представителей Министерства спорта Российской Федерации, содержит анализ причин затяжного кризиса, в котором оказалась российская лёгкая атлетика, и предлагает ряд безотлагательных мер, цель которых – преодолеть тяжёлое наследие прошлого и содействовать культуре неукоснительного соблюдения антидопинговых правил во всём легкоатлетическом сообществе.

Ранее с учётом угрозы полного исключения ВФЛА из состава World Athletics Минспорт России пошёл на беспрецедентный шаг, выделив ВФЛА субсидию на развитие вида спорта. Это, наряду с участием Министерства в подготовке плана, подчёркивает готовность государства участвовать в создании необходимых условий для выхода из кризиса, в котором в настоящее время пребывает российская лёгкая атлетика. Ключевыми из этих условий являются строжайшая дисциплина в вопросе соблюдения антидопинговых правил, повсеместное внедрение современных антидопинговых образовательных программ, прозрачность системы управления и защита интересов чистых спортсменов.

Как известно, претензии, накопившиеся у World Athletics по отношению к ВФЛА, главным образом касаются недостаточного контроля за соблюдением антидопинговых правил российскими легкоатлетами, их тренерами и персоналом. Характер некоторых нарушений позволил говорить о сложившейся системе пренебрежения к антидопинговым правилам. Минспорт России со своей стороны планирует ужесточить требования к кандидатам при формировании списков тренеров на ставках в Центре спортивной подготовки сборных команд России, проведёт анализ результатов их деятельности, а также рекомендует аналогичную работу организовать органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации.

Пресс-служба Минспорта России

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