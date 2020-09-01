Поздравление Олега Матыцина с Днём знаний и началом нового учебного года

Source: Russia Ministry of Sport

Дорогие друзья!

Поздравляю всех учащихся, студентов, аспирантов, преподавателей, тренеров, руководителей и сотрудников образовательных учреждений спортивной направленности с Днём знаний и началом нового учебного года!

В современном мире от качественного образования и воспитания напрямую зависит социально-экономическое развитие общества, благополучие людей и будущее нации. Знания и умения, которые приобретаются во время учёбы, служат основой для дальнейшего профессионального роста, открывают дорогу к новым свершениям, помогают добиваться успеха в работе и повседневной жизни.

Очень рад за тех ребят, которые решили получить образование в спортивных вузах, училищах и школах страны и посвятить свою жизнь спорту. Многочисленные победы России на международной спортивной арене неразрывно связаны с нашими юными атлетами и спортивным студенчеством.

Во многом эти результаты обусловлены высокими достижениями отечественной школы спорта и физической культуры, использующей передовые технологии и инновационные методики как в спорте высших достижений, так и при продвижении ценностей здорового образа жизни.

Наши отраслевые вузы, спортивные училища и школы являются лидерами в подготовке спортивного резерва для сборных команд страны и кадров для российского спорта на всех уровнях. Хочу подчеркнуть особую роль в системе образования педагогов, тренеров, наставников, которые помогают своим воспитанникам в формировании жизненных целей, раскрытии таланта и способностей.

Уверен, что с каждым годом наша спортивная отрасль будет пополняться молодыми, энергичными и преданными своему делу спортсменами, тренерами и специалистами.

Желаю всем крепкого здоровья, взаимопонимания, интересных познаний и открытий, плодотворной работы и учёбы. Пусть вам всегда сопутствует успех. С праздником!

Министр спорта Российской Федерации

О.В. Матыцин

MIL OSI