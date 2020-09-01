По представлению прокуратуры в Белгородской области разработан и утвержден новый маршрут школьного автобуса для учащихся одного из микрорайонов сельского поселения

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Белгородского района Белгородской области провела проверку на основании коллективного обращения граждан, проживающих в мкр. «Шишино-39» в с. Шишино, по вопросу функционирования школьного автобуса для доставки учащихся в муниципальное образовательное учреждение «Новосадовская средняя общеобразовательная школа».

Установлено, что в маршрут школьного автобуса для подвоза несовершеннолетних к месту учебы территория мкр. «Шишино-39» не включена. Дети вынуждены были идти до учебного заведения пешком по трассе, что представляло угрозу для их безопасности.

Таким образом, в нарушение требований закона не были приняты исчерпывающие меры по организации бесплатной перевозки обучающихся в образовательные учреждения и обратно.

В связи с этим в администрацию района внесено представление об устранении выявленных нарушений, по результатам рассмотрения которого разработан и утвержден маршрут школьного автобуса, который будет осуществлять подвоз учеников школы, проживающих в микрорайоне.

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