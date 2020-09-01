Прокуратура Якутии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о подстрекательстве и пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Республики Саха (Якутия) утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух руководителей коммерческих организаций. Один из них обвиняется в совершении преступления, предусмотренного чч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (подстрекательство и пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями), вторая по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ (пособничество в злоупотреблении должностными полномочиями).

По версии следствия, при подстрекательстве и пособничестве обвиняемых, заместитель главы ГО «город Якутск», злоупотребляя должностными полномочиями, оказывал давление на руководство коммерческой организации занимающегося строительством, в целях незаконного получения имущественных прав на жилые помещения в строящемся жилом доме.

Сумма ущерба, причиненного строительной фирме в результате данных незаконных действий, составила свыше 165 млн рублей.

Уголовное дело будет направлено прокурором в Якутский городской суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.

Бывший заместитель главы ГО «город Якутск» ранее приговорен судом к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденный был взят под стражу в зале суда.

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