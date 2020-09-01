С. Митин: Сенаторы уделяют особое внимание вопросам обновления российского рыбопромыслового флота

Source: Russia – Council of the Federation

С. Митин и А. Епишин приняли участие в торжественном спуске на воду головного рыболовецкого траулера-процессора «Капитан Соколов».

Первый заместитель председателя Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, представитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области Сергей Митин МитинСергей Герасимовичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Новгородской области и заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области приняли участие в торжественном спуске на воду головного рыболовецкого траулера-процессора «Капитан Соколов».

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Корабль, строящийся на Северной верфи Санкт-Петербурга, — одно из самых современных рыболовецких судов не только в России, но и в мире.

«Новый траулер – очередной этап системной работы Объединенной Судостроительной Корпорации (АО ОСК), Министерства промышленности и торговли РФ, Министерства сельского хозяйства РФ, Федерального агентства по рыболовству РФ, рыбопромысловой компании — заказчика, но прежде всего руководства и коллектива судостроительного завода Северная Верфь», – подчеркнул Сергей Митин.

С. Митин и А. Епишин приняли участие в торжественном спуске на воду головного рыболовецкого траулера-процессора «Капитан Соколов»

«Повышение экономической эффективности промысла путем использования отечественных высокотехнологичных рыбопромысловых судов, производство качественной рыбной продукции для внутреннего и зарубежного рынков, экологичность промысла за счет применения безотходной переработки — важные государственные задачи. Сегодняшнее событие — очередной этап в их реализации», — отметил Сергей Митин.

По словам сенатора, вопросам строительства высокотехнологичных судов и комплексного обновления рыбопромыслового флота Совет Федерации уделяет особое внимание, а во исполнение поручения Председателя СФ профильными комитетами осуществляется систематический парламентский контроль за ходом реализации инвестиционных проектов по строительству судов рыбопромыслового флота.

С. Митин и А. Епишин приняли участие в торжественном спуске на воду головного рыболовецкого траулера-процессора «Капитан Соколов»

Сергей Митин также обсудил с руководством Росрыболовства, АО ОСК и судостроительного завода текущее исполнение контрактов по строительству рыбопромысловых судов в рамках инвестиционных квот.

Сенатор напомнил, что в рамках работы Совета Федерации в осеннюю сессию законодатели планируют обсудить предложения Минпромторга России и Объединенной Судостроительной Корпорации, направленные на урегулирование вопросов, возникающих при организации строительства судов рыбопромыслового флота.

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