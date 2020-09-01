Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор высоко оценила деятельность сотрудников ведомства по предупреждению распространения коронавирусной инфекции.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай Татьяна Гигель ГигельТатьяна Анатольевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Республики Алтай в рамках работы в регионе встретилась с коллективом Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзора) по Республике.

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Сенатор высоко оценила деятельность сотрудников ведомства по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. «Во время эпидемии был организован тщательный медицинский контроль среди тех, кто контактировал с больными. Вам хватило сил и терпения с каждым взятым на контроль гражданином провести индивидуальную беседу, разъяснить порядок пребывания на самоизоляции. Немалая работа проведена с работодателями по отстранению от работы контактировавших с больными и проведению противоэпидемических мероприятий во всех организациях», — отметила Татьяна Гигель.

Парламентарий добавила, что в течение нескольких месяцев многим сотрудникам Управления приходилось работать на пределе человеческих сил, практически круглосуточно и без выходных. «На это способны только очень ответственные, преданные своей профессии и горячо болеющие за сохранение здоровья населения санитарные врачи и лаборанты».

Т. Гигель встретилась с коллективом Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай

По словам сенатора, благодаря слаженной и высокопрофессиональной работе санитарной службы региона в разгар туристического сезона удалось не допустить резкого всплеска заражения коронавирусом.

Татьяна Гигель сообщила, что к 1 сентября в Республике Алтай обследовано 72909 человек, или 33,3 проц. всего населения региона. «Это один из лучших показателей в стране».

В ходе встречи законодатель вручила благодарственное письмо главному санитарному врачу Республики Алтай Леониду Щучинову. Она также передала сотрудникам Центра гигиены и эпидемиологии и Алтайской противочумной станции продуктовые наборы, подготовленные республиканскими активистами в рамках всероссийской акции «Спасибо врачам».

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