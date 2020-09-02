Антон Инюцын: «Каждая новая АГНКС – это дополнительный спрос на 30 газомоторных грузовиков КАМАЗ»

Source: Russia Ministry of Energy

Казань, 2 сентября. – Заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын в рамках рабочей поездки в Казань принял участие в торжественном открытии Татарстанского нефтегазохимического форума, а также в заседании Кабинета Министров Республики Татарстан.

В заседании приняли участие Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, Премьер-министр Республики Татарстан Алексей Песошин, руководители муниципальных образований и крупнейших предприятий.

В своем выступлении Антон Инюцын отметил, что Татарстан оказался в роли лидера в работе по внедрению практик энергосбережения и развитию рынка газомоторного топлива. Уже пять лет успешно реализуется региональная программа развития рынка газомоторного топлива, что позволило сформировать сеть заправочных станций из более чем 20 АГНКС и довести объем потребления природного газа в качестве моторного топлива до более чем 50 млн кубометров в год.

Важнейшей задачей текущего этапа развития рынка компримированного природного газа является переход от кластерного подхода к формированию национального рынка, то есть создание условий для возможности заправиться на всей территории страны.

«Для решения этой задачи потребуется до 40 млрд рублей бюджетных субсидий дополнительно, что позволит привлечь не менее 100 млрд рублей частных инвестиций в строительство новых АГНКС», – прокомментировал заместитель Министра.

По его словам, от развития рынка газомоторного топлива, прежде всего, выиграют владельцы транспорта, которые уже сэкономили миллиарды, перейдя на природный газ, и жители крупных городов, где основным источником выбросов вредных веществ является автомобильный транспорт.

«Вторым бенефициаром можно смело назвать Республику Татарстан и ПАО «КАМАЗ», которое сумело перейти к серийному производству техники на газомоторном топливе, снизив себестоимость производства. Из федерального бюджета ПАО «КАМАЗ» в 2016-2019 годах получило целевые субсидии на производство техники на газомоторном топливе в сумме более 5 млрд рублей. По оценкам экспертов, каждая новая АГНКС – это дополнительный спрос на 30 газомоторных грузовиков КАМАЗ. Таким образом, 500 новых АГНКС за пять лет – это 15 тысяч новых грузовиков», – рассказал Антон Инюцын.

29 августа Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин подписал правила субсидирования СПГ-заправок (КриоАЗС). Программой предусматривается создание сети из 80 криоАЗС на 12 ключевых транспортных коридорах (федеральных автомагистралях), включая экспортные направления, за 3 года. В случае реализации программы дополнительный спрос только на магистральные тягачи ПАО «КАМАЗ» на СПГ после создания инфраструктуры оценивается в 3-4 тысячи единиц в год.

«Правительством Российской Федерации предусмотрена государственная поддержка выпуска такой техники, начиная с 2020 года размер субсидии на один грузовик на компримированном природном газе составляет 0,75 млн рублей, а на сжиженном природном газе – 2,5 млн рублей. Это реальный вклад в экономику региона, улучшение благосостояния людей. Поэтому будет логичным, если Республика Татарстан и ее предприятия примут участие в расширении заправочной инфраструктуры рынка газомоторного топлива на федеральном уровне», – резюмировал Антон Инюцын.

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