А. Артамонов: Строительство кольцевой автодороги вокруг Калуги открывает перед регионом большие перспективы развития

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в церемонии старта работ по созданию нового путепровода.

Председатель Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Калужской области Анатолий Артамонов АртамоновАнатолий Дмитриевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Калужской области принял участие в торжественной церемонии старта работ по надвижке пролетного строения путепровода через Московскую железную дорогу и реку Каменка (Северный обход Калуги).

Мероприятие прошло в Калуге. В нем приняли участие заместитель Министра транспорта РФ, руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, заместитель директора Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства транспорта РФ Дмитрий Лаптев, депутат Государственной Думы Евгений Москвичев и временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Анатолий Артамонов принял участие в торжественной церемонии старта работ по надвижке пролетного строения путепровода через Московскую железную дорогу и реку Каменка

Строительство Северного обхода Калуги началось в 2019 году. Ранее, в 2018 году было завершено строительство Южного обхода города, что позволило снизить нагрузку на уличную сеть Калуги – за пределы города была выведены 7,1 млн тонн грузоперевозок или 80 проц. всех транзитных грузов. Северный обход станет продолжением Южного обхода и замкнет кольцо вокруг Калуги протяженностью 83,7 км.

Анатолий Артамонов отметил, что Северный обход города – это уникальная транспортная артерия, завершающая строительство кольцевой дороги вокруг Калуги, которая открывает перед регионом большие перспективы развития. «Специалисты-демографы посчитали, что с вводом этой дороги в эксплуатацию, с учетом имеющихся возможностей по газо- и электроснабжению, здесь может быть город с населением до 4 миллионов человек. Это очень важно для развития центра нашей страны, для разгрузки Москвы и Московской области».

Сенатор поблагодарил строителей и субподрядчиков за слаженную, эффективную и организованную работу.

Андрей Костюк в свою очередь отметил, что такие проекты как кольцевая автодорога вокруг Калуги появляются благодаря целенаправленной и продуманной работе, а создаваемая инфраструктура будет способствовать комфортной жизни людей.

Анатолий Артамонов принял участие в торжественной церемонии старта работ по надвижке пролетного строения путепровода через Московскую железную дорогу и реку Каменка

На всем протяжении автомобильная дорога будет иметь четыре полосы движения шириной 3,75 м и расчетной скоростью движения 120 км/ч. Интенсивность транспортного потока кольцевой автодороги составит до 40 000 автомобилей в сутки. Появится транзитный коридор между федеральными трассами М-3 «Украина», Р-132 «Калуга–Тула–Михайлов–Рязань» и Р-92 «Калуга–Перемышль–Белёв–Орёл» с выходом на европейские транспортные коридоры и международный транспортный маршрут «Европа-Западный Китай».

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