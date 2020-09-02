А. Епишин: Традиции, заложенные поколениями преподавателей и воспитанников Тверского СВУ, получат дальнейшее развитие

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие в открытии нового комплекса Тверского суворовского военного училища.

Заместитель председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области Андрей Епишин ЕпишинАндрей Николаевичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Тверской области в рамках работы в регионе принял участие в торжественном открытии нового комплекса Тверского (Калининского) суворовского военного училища (ТвСУ).

Сенатор Андрей Епишин принял участие в открытии нового комплекса Тверского суворовского военного училища

В мероприятии также приняли участие заместитель Председателя Правительства Российской Федерации, Герой России Юрий Борисов, губернатор Тверской области Игорь Руденя и заместитель Министра обороны Российской Федерации Тимур Иванов.

В феврале прошлого года представитель региона в Совете Федерации был участником церемонии закладки камня на месте строительства нового комплекса Тверского суворовского военного училища, а 1 сентября 2020 года здесь уже прозвенел первый звонок, давший старт занятиям в новом ТвСУ. Комплекс был построен за 515 дней.

Сенатор Андрей Епишин принял участие в открытии нового комплекса Тверского суворовского военного училища

«Тверское (Калининское) суворовское училище – старейшее в России. В 2018 году оно отметило свое 75-летие. Не сомневаюсь, что с вводом в эксплуатацию нового комплекса зданий система обучения будущих российских офицеров поднимется на еще более высокий уровень. Убежден, что славные традиции, заложенные поколениями преподавателей и воспитанников Тверского СВУ, получат дальнейшее развитие», — отметил Андрей Епишин.

По его словам, новый комплекс отвечает самым современным требованиям и оснащен всей необходимой материально-технической базой. Он включает трехэтажный корпус на 560 учебных мест с оборудованными классами, два спальных корпуса, столовую, плац и площадь для торжественных построений.

Сенатор Андрей Епишин принял участие в открытии нового комплекса Тверского суворовского военного училища

К 2021 году в учреждении начнет работать уникальный класс. Специально для Тверского суворовского училища создан многофункциональный образовательный комплекс-трансформер для изучения основ летной подготовки, астронавигации, астрономии и других естественных наук. В практической зоне можно моделировать работу служб аэродрома и отрабатывать их взаимодействие с летным составом, а в теоретической – готовиться к полетам.

За годы существования Тверского (Калининского) суворовского училища обучение в нем прошли свыше 15 тысяч воспитанников. Более 100 выпускников стали генералами, девять удостоены звания Героя Советского Союза и Российской Федерации.

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