Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор обсудил вопросы социально-экономического развития Республики Алтай с руководством региональных органов государственной власти.

Первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай Владимир Полетаев ПолетаевВладимир Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Республики Алтай провел встречи с главой региона Олегом Хорохординым, председателем Государственного Собрания – Эл Курултай Республики Алтай Владимиром Тюлентиным и Главным федеральным инспектором по Республике Алтай Дмитрием Колозиным.

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Обсуждался ход реализации Послания Президента Российской Федерации, федеральных и региональных целевых программ, а также мероприятий, приуроченных к Году памяти и славы.

Владимир Полетаев отметил, что сенаторы ведут активную совместную работу со всеми региональными органами власти и управлениями федеральных ведомств.

«Нам удалось наладить тесное взаимодействие и с региональными парламентариями, и с представителями органов исполнительной власти. Также мы привлекаем к решению актуальных задач общественные объединения и другие институты гражданского общества», – подчеркнул Владимир Полетаев.

В качестве примера эффективного сотрудничества с некоммерческими организациями сенатор привел проект по установке в Горно-Алтайске мемориала воинам, павшим в локальных войнах.

«Памятник, на котором высечены имена всех солдат из Республики Алтай, погибших при исполнении воинского долга на территории Чечни, Афганистана, Северной Осетии, готов к установке в городском парке Победы. Вместе с региональными объединениями ветеранов, Военным комиссариатом Республики Алтай и правоохранительными органами мы собрали информацию о каждом бойце, чтобы увековечить память о наших героях», – сказал Владимир Полетаев.

Торжественное открытие памятника состоится 18 сентября в Горно-Алтайске.

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