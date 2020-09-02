Г. Карелова: Самое активное участие в волонтерском движении принимают женщины

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер Совета Федерации прокомментировала представленный Министерством экономического развития РФ доклад о развитии добровольчества.

Заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области прокомментировала представленный Министерством экономического развития РФ доклад о развитии добровольчества. В документе отмечается, что в стране в последние годы идет активное развитие волонтерского движения. Растет число граждан, которые хотят заниматься добровольческой деятельностью. 16 проц. россиян считают себя волонтерами, а за восемь лет число добровольцев выросло в пять раз.

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«В нашей стране неуклонно возрастает количество волонтеров. В первую очередь, это говорит о большом интересе граждан, в том числе молодежи, людей старшего возраста к этому движению», — сказала вице-спикер СФ.

В нашей стране неуклонно возрастает количество волонтеров

Галина Карелова подчеркнула, что волонтерское движение и некоммерческие организации играли особую роль в борьбе с коронавирусом. «Во всех регионах были открыты волонтерские штабы, в том числе в рамках акции взаимопомощи #МыВместе. Социально ориентированные НКО и волонтеры оперативно приняли решение оказывать помощь тем, кому она нужнее всего — пожилым гражданам, многодетным и неполным семьям, инвалидам. Они работали в медицинских и социальных учреждениях, доставляли продукты, лекарства, средства индивидуальной защиты, оказывали психологическую поддержку. Это вызывает огромное уважение и является ещё одним подтверждением значительного вклада волонтерского движения в развитие социальной сферы», — сказала заместитель Председателя СФ.

Галина Карелова обратила внимание на то, что порядка 80 проц. волонтеров — женщины. «Они ведут волонтерскую деятельность в таких чувствительных для общества сферах, как пропаганда здорового образа жизни и профилактика социального сиротства, помощь больным детям и создание благоприятных условий для людей пожилого возраста».

Как отметила вице-спикер СФ, успешные женские проекты и программы в сфере добровольчества будут представлены на третьем Евразийском женском форуме, который пройдет в Санкт-Петербурге в 2021 году.

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