Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Космоквантум#Кванториум02.09.2020 08:46

Космоквантум в Ставрополье

В первый день сентября в г. Невинномысске Ставропольского края открылся детский технопарк «Кванториум» с профильным тематическим направлением «Космоквантум». Деятельность детского технопарка направлена на развитие детского научно-технического творчества и поддержку талантливых учащихся, которые хотят реализовывать инженерные и профильные проекты.

Свое видеопоздравление ребятам адресовал Герой России, космонавт Роскоcмоса Олег Скрипочка. Олег Иванович родился и вырос в городе Невинномысске, здесь он сделал первые шаги в овладении техническими знаниями, впоследствии ставшие шагами в бесконечное пространство космоса. На счету Олега Скрипочки три полета на околоземную орбиту, он три раза выходил в открытый космос и более 16 часов работал за бортом Международной космической станции.

«Очень приятно, что в моем родном городе, в котором я рос и учился, у ребят появляется замечательная возможность реализовать свои замыслы, используя современное высокотехнологичное оборудование. Особенно хочется отметить открытие направления „Космоквантум“. У вас, ребята, есть уникальная возможность изучать существующие технологии и предлагать свои решения — ответы на вызовы, с которыми сталкивается современная космонавтика. Вы сможете примерить на себя роль космонавта. В свое время я мог только мечтать об этом!» — отметил в приветственном слове Олег Скрипочка.

Обучаться в «Кванториуме» смогут учащиеся средних школ в возрасте от 10 до 18 лет. В направлении «Космоквантум» ребята смогут погрузиться в различные инженерные области космонавтики и пройти полный цикл создания космической техники. Школьники будут на практике применять знания физики и математики, разрабатывать и конструировать модели микроспутников в формате CubeSat, программировать управляющие устройства.

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