Минэнерго России и молодые энергетики Республики Татарстан дали старт Всероссийскому фестивалю #ВместеЯрче-2020

Source: Russia Ministry of Energy

Казань, 2 сентября. – Молодые инженеры энергетических предприятий республики Татарстан и заместитель Министра энергетики Российской Федерации Антон Инюцын дали старт Всероссийскому фестивалю #ВместеЯрче-2020 в ходе встречи «Диалог на равных» на площадке Казанского государственного энергетического университета.

«В 2020 году Всероссийскому фестивалю энергосбережения и экологии #ВместеЯрче исполняется 5 лет. За время проведения фестиваля многое сделано. Давайте только посмотрим на изменения в ТЭК: как было и как стало. Несмотря на особенности проведения этой осенью, несколько миллионов детей и взрослых по всей стране примут участие в различных мероприятиях фестиваля. Мы короновирусу фестиваль не уступим!» – заявил Антон Инюцын, обращаясь к молодым энергетикам.

«С учетом многолетнего опыта проведения фестиваля в Татарстане считаем, что современные технологии на базе социальных сетей и он-лайн платформ позволят провести #ВместеЯрче интересно, полезно и масштабно. Квизы и тематические уроки, викторины, встречи с энергетиками, конкурсы, вполне возможно проводить в сети Интернет, в том числе в прямом эфире. Там же где позволит обстановка, Всероссийская тематическая неделя в школах «Экология и энергосбережение», «Диалог на равных» для студентов и молодежи, «День открытых дверей на предприятиях ТЭК», инженерный чемпионат CASE-IN по всей стране могут пройти в традиционной форме», – отметил заместитель Премьер-министра – министр промышленности и торговли Республики Татарстан Альберт Каримов.

Вопросы по организации, поддержке фестиваля #ВместеЯрче и получению методических материалов можно направлять в Федеральный Оргкомитет фестиваля: festival minenergo.gov.ru, тел.: +7 (962) 997-2563.

Ролик о фестивале #ВместеЯрче расположен здесь.

MIL OSI