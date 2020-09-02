Source: Russia Federal Space

ЦЭНКИ. Молодые специалисты космодрома Восточный выиграли грант Росмолодежи на форуме «Восток» – Новости – Госкорпорация «Роскосмос»

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#ЦЭНКИ#КЦ Восточный

02.09.2020 09:30

Молодые специалисты космодрома Восточный выиграли грант Росмолодежи на форуме «Восток»

Молодые специалисты Космического центра «Восточный» (филиал Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры на космодроме Восточный, входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») принимают активное участие в федеральных и региональных социальных проектах и конкурсах. Так, сотрудники филиала Вероника Заворотько и Радамила Рафалович получили грант Росмолодежи на реализацию проекта — Туристско-экологический слет «Азимут-2021».

С 22 по 28 августа 2020 года девушки принимали участие во Всероссийском молодёжном образовательном Дальневосточном форуме «Восток» во Владивостоке. За основу специалисты ЦЭНКИ взяли проект «Азимут», который уже был реализован силами Совета молодежи Космического центра «Восточный» в 2019 году. Девушки доработали проект, добавив в него новую, экологическую направленность — концепция заключается в проведении трех туристических слетов с элементами забега на различные дистанции. Они будут совмещены с очисткой прилегающей территории — всего организаторы планируют собрать более ста кубометров мусора. Новый проект позволит повысить уровень экологической культуры и бережного отношения жителей Амурской области к окружающей среде.

В прошлом году в число лучших проектов, получивших финансовую поддержку Росмолодежи, вошел «Инженерно-космический клуб «Наследники Циолковского» еще одного сотрудника Космического центра «Восточный» Алексея Тимченко. Проект получил воплощение уже в январе 2020 года — клуб был организован Советом молодежи и сегодня продолжает активно функционировать. В настоящий момент Алексей Тимченко принимает участие в полуфинале конкурса «Добровольцы России», его результаты станут известны в ноябре 2020 года.

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