Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер Совета Федерации прокомментировала выделение Правительством РФ средств регионам на эти цели.

Более трех миллионов российских семей получат поддержку от государства, отметила заместитель Председателя Совета Федерации Галина Карелова, КареловаГалина Николаевнапредставитель от исполнительного органа государственной власти Воронежской области комментируя выделение Правительством РФ 34,3 млрд руб. регионам на выплату ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет.

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Вице-спикер СФ подчеркнула в этой связи необходимость обеспечения постоянного контроля федерального центра совместно с региональными отделениями Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. «Особенно важно, чтобы положенные средства получили все граждане и в полном объеме», — сказала Галина Карелова.

Особенно важно, чтобы положенные средства получили все граждане и в полном объеме

Кроме того, в 2020 г. увеличится общий объем субсидий на 1,73 млрд руб. — почти до 47,6 млрд руб., которые выделяются регионам в рамках нацпроекта «Демография» на ежемесячные выплаты на третьего и последующих детей до достижения ими возраста трех лет. Увеличение бюджетных субсидий на ежемесячные детские выплаты затронет восемь регионов – Республику Башкортостан, Северную Осетию — Аланию, Удмуртскую Республику, Чувашскую Республику, Иркутскую, Ленинградскую и Сахалинскую области, Чукотский автономный округ.

«С этого года существенно увеличился охват семей, получающих выплаты на детей в рамках нацпроекта «Демография». В первую очередь это связано с продлением периода выплат и изменением критериев нуждаемости. Таким образом, средства смогут получить полтора миллиона российских семей с детьми до трех лет», — сказала Галина Карелова.

Если раньше родители получали дополнительные средства до достижения ребенком полутора лет, то с этого года период выплат продлен до трех лет. Кроме того, выплаты положены всем семьям, где на одного человека приходится менее двух прожиточных минимумов, отметила вице-спикер СФ.

«На федеральном уровне проводится последовательная, системная работа по усилению социальной защиты граждан. В общей сложности с учетом принятых решений, в том числе в период пандемии, поддержку получают 27 миллионов российских детей, от младенцев до учеников школ», — подчеркнула Галина Карелова.

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