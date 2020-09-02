Source: Russia Federal Space

#ЦПК#Главное#Пилотируемая космонавтика#ОКП#Набор 201802.09.2020 16:30

Новый этап в обучении кандидатов в космонавты

У кандидатов в космонавты набора 2018 года продолжается второй этап специальной парашютной подготовки (СППК). Третью неделю Константин Борисов, Олег Платонов, Кирилл Песков, Сергей Микаев, Евгений Прокопьев, Александр Гребенкин, Александр Горбунов и Алексей Зубрицкий находятся в аэроклубе на окраине г. Мензелинска (Республика Татарстан). Здесь будущие космонавты участвуют в тренировках по уникальной методике, представленной и отточенной специалистами 3-го управления Центра управления полетами имени Ю.А. Гагарина по экстремальным видам подготовки специально для покорителей космоса.

Из 40 прыжков, предусмотренных программой подготовки на данном этапе парашютной подготовки, кандидаты в космонавты выполнили уже больше половины. Каждый прыжок сопровождается обязательным элементом испытания — ведением репортажа. Обучаемый начинает его за несколько минут до отделения и ведет до приземления.

«Нас сейчас учат вести репортаж без остановки даже в самые эмоциональные моменты — подход к обрезу двери, отделение, работа в свободном падении, разбежка, раскрытие парашюта, момент посадки — комментирует процесс обучения кандидат в космонавты отряда Роскосмоса Константин Борисов. Крайне полезно и интересно вместе с инструктором прослушивать свои аудиозаписи по итогам дня и отмечать паузы, оговорки, лишние слова, сравнивать время решения заданий. Также при ведении репортажа есть ключевые задачи, которые обязательно нужно выполнить. С каждым новым прыжком ощущается значительный прогресс в качестве ведении репортажа».

Кандидат в космонавты Олег Платонов, на счету которого 91 прыжок с парашютом, также считает этот вид подготовки очень полезным для будущих космонавтов.

«Специальная парашютная подготовка позволяет воспитывать смелость и мужество, учит справляться с эмоциями, переступать через волнение, — уверен Олег. — Навык грамотного ведения репортажа незаменим в профессии космонавта, особенно когда речь идет о передаче информации на Землю в случае нештатной ситуации в полете».

Под воздействием эмоциональной нагрузки, создаваемой экстремальными условиями прыжка с высоты нескольких тысяч метров, космонавту также важно сохранять высокую работоспособность. Так, методика парашютной подготовки включает решение специальных карточек с заданиями во время выполнения прыжка.

После отделения от самолета у космонавта есть около 60 секунд на решение задания. Например, это может быть таблица с числами и буквами, закрепленная на запястье обучаемого перед посадкой в самолет. Дополнительно, находясь в состоянии свободного падения, космонавту необходимо вести репортаж, следить за положением тела, обращать внимание на высотомер, чтобы вовремя раскрыть парашют. Так воссоздается состояние эмоционального стресса, необходимое для активизации и развития профессиональных качеств космонавта: внимание, память, скорость принятия решений, логическое мышление. Один из примеров простого задания — расположить представленные в таблице 16 чисел в порядке возрастания (№ 44). Более сложный тест — это черно-красная таблица (№ 61). Здесь космонавту необходимо выстроить числа в ряд по правилам, а именно чередовать: красные — в возрастающем порядке, а черные в убывающем.

«Казалось бы, карточка содержит простую математическую задачу, которая решается на земле за 20-30 секунд, — рассказывает инструктор кандидата в космонавты Кирилла Пескова Руслан Ельцов. — Решить ее во время прыжка, контролируя положения тела и высоту, способен далеко не каждый. Космонавт в условиях свободного падения со скоростью 220-250 км/ч должен последовательно справиться с рядом задач — приемом и анализом информации, указанной в карточке, поиском решения и его реализацией».

По словам Руслана Ельцова, который также является начальником штаба сбора, кандидаты в космонавты отряда Роскосмоса демонстрируют хорошие результаты, воспроизводя навыки, полученные на первом этапе парашютной подготовки.

«Опыт тренировок, пройденных в прошлом году, сохранился, — уверен Кирилл Песков. — Интересно осознавать, что навыки свободного падения закрепились. Достаточно быстро вспомнилось все, чему учили нас год назад».

Каждый прыжок испытуемый выполняет со специальным оборудованием — диктофоном, шумозащитным шлемом, карточками с заданиями. После приземления инструкторы, врач и психолог ЦПК оценивают поведение кандидата в космонавты во время прыжка, его эмоциональное состояние, правильность решения задачи и грамотность ведения репортажа.

«На сегодня, выполнив 22 прыжка, мы успешно справились с пятью типами заданий — логическими и математическими, — делится успехами своей группы Константин Борисов. Впереди — карточки с творческими заданиями. Мне нравится сравнивать время, потраченное на решение задачи на земле и в воздухе. С одной стороны, спешка вредит результату — можно допустить ошибку, а с другой, даже если намеренно не торопишься, в свободном падении сосредоточен на все 100%, и решение занимает меньше времени».

«Для меня самое сложное в прыжке — это момент отделения и покидания воздушного судна, — делится впечатлениями Олег Платонов. — В первую очередь, я настраиваюсь, решительно подхожу к обрезу двери. В этом момент происходит закалка психики. Преодолев волнение, выпрыгиваю. От прыжка к прыжку переживания уменьшаются».

По программе второго этапа на предстоящей неделе группе общекосмической подготовки предстоит выполнить еще 18 прыжков с дополнительными заданиями. Важную роль в выполнении учебного плана играет погода, но даже при неблагоприятных условиях работа на аэродроме продолжается. Кандидаты в космонавты отряда Госкорпорации «Роскосмос» закрепляют знания по укладке спортивного парашюта, проходят тренажи вместе со своими инструкторами по элементам выполнения прыжка. Освободившиеся из-за нелетной погоды часы кандидаты в космонавты посвящают спортивным занятиям — в сентябре 2020 года им предстоит сдача зачетных нормативов по физкультуре.

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