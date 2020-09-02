Н. Федоров посетил мемориал «Память» в Чебоксарском районе Чувашии

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор возложил цветы, почтив память погибших на полях сражений и жертв политических репрессий.

В преддверии дня воинской славы – Дня окончания Второй мировой войны первый заместитель Председателя Совета Федерации Николай Федоров ФедоровНиколай Васильевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Чувашской Республики посетил мемориал «Память» в деревне Ураево-Магазь Чебоксарского района Чувашии.

Сенатор возложил цветы, почтив память погибших на полях сражений и жертв политических репрессий.

Уникальный комплекс, ставший достопримечательностью республики, включает памятники участникам Первой и Второй мировых войн, жертвам политических репрессий, часовню памяти защитников Отечества, аллею Славы участников Великой Отечественной войны. Мемориал построен благодаря частным пожертвованиям. Инициатором его создания стал житель деревни Ураево-Магазь Христофор Макаров.

Сенатор поблагодарил Христофора Макарова за неравнодушие и неустанную работу во благо страны и своей малой родины и вручил памятный подарок с символикой Совета Федерации.

Первый вице-спикер СФ также посетил Толиковскую среднюю общеобразовательную школу Чебоксарского района, где прошли его школьные годы, пообщался с педагогами и учениками 6 и 11 классов. Николай Федоров откликнулся на просьбу руководства учебного заведения и выразил готовность оказать необходимое содействие в проведении ремонтных работ.

MIL OSI