Органы прокуратуры приступили к формированию планов проверок хозяйствующих субъектов

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

С 1 сентября 2020 г. в соответствии со ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» органы прокуратуры приступили к формированию ежегодных планов проведения плановых проверок на 2021 г.

Данная процедура призвана обеспечить законность контрольно-надзорных мероприятий, оградить хозяйствующие субъекты от необоснованного и неправомерного вмешательства контролеров в их деятельность.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации утвержден Порядок формирования органами прокуратуры ежегодного сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в соответствии с которым прокурорам необходимо оценить соблюдение органами контроля основных принципов защиты прав юридических лиц, индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля. Однако задача по минимизации в 2021 г. проверок хозяйствующих субъектов осложняется рядом обстоятельств.

Так, в 2020 г. истек пятилетний запрет на проведение проверок малого бизнеса, установленный вышеуказанным законом. Следовательно, у контролеров может возникнуть желание включить эту категорию в проекты планов. Кроме того, 31 декабря 2020 г. истекает установленный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438 мораторий на проведение проверок в отношении большинства субъектов предпринимательства. Таким образом, все мероприятия по контролю, проведение которых было запрещено в текущем году, могут быть включены в проект плана на 2021 г.

С учетом вышеуказанного прокуроры ориентированы на соблюдение риск-ориентированного подхода при планировании проверочных мероприятий и недопустимость увеличения их числа органами контроля.

Вопрос законности включения в проекты планов объектов государственного контроля (надзора), объектов муниципального контроля находится под контролем Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

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