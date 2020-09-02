О встрече Посла Беларуси С.Чепурного с Министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии

Source: Belarus Ministry of Foreign Affairs

02 сентября 2020 г.



2 сентября 2020 г. состоялась встреча Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Беларусь в Монголии Станислава Чепурного с Министром продовольствия, сельского хозяйства и легкой промышленности Монголии, сопредседателем Монгольской части Совместной Белорусско-Монгольской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Загджавын Мэндсайханом.

Стороны обсудили ряд актуальных вопросов белорусско-монгольского торгово-экономического сотрудничества, в том числе практической реализации двусторонних проектов в рамках Генерального соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Монголии о предоставлении экспортного кредита. Рассмотрены также перспективы проведения заседаний ряда двусторонних комиссий и рабочих групп.

версия для печати

MIL OSI