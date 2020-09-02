О. Мельниченко: Наш Комитет работает над предложениями по совершенствованию процедур в сфере территориального планирования и зонирования

Source: Russia – Council of the Federation

Это позволит быстрее и эффективнее реализовывать строительные, инфраструктурные и другие проекты по развитию территорий, отметил сенатор.

Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко МельниченкоОлег Владимировичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Пензенской области сообщил о ведущейся в Комитете работе по подготовке предложений по совершенствованию регулирования территориального планирования и зонирования.

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Особое внимание уделяется также механизмам обеспечения согласованности документов территориального планирования всех уровней с документами стратегического планирования, отметил сенатор.

«Наш Комитет включен в работу по совершенствованию системы территориального планирования и зонирования, направленную на дебюрократизацию, оптимизацию административных процедур, включая ускорение процедур согласования. Необходимо выработать меры, которые позволят быстрее и эффективнее реализовывать строительные, инфраструктурные и другие проекты по развитию территорий. Это особенно важно в контексте реализации национальных проектов», — сказал Олег Мельниченко.

Он напомнил, что 31 июля текущего года был принят федеральный закон, которым в Градостроительный кодекс и ряд других законов внесены изменения, направленные на обеспечение согласованности документов территориального планирования всех уровней с документами стратегического планирования. «В этом направлении нам предстоит дальнейшая работа для достижения такой согласованности», — добавил парламентарий.

«Только при согласованности стратегического, территориального и бюджетного планирования мы сможем обеспечить рациональное размещение транспортной, социальной и энергетической инфраструктуры и других объектов, эффективное социально-экономическое развитие территорий и в целом — достижение в срок поставленных национальных целей развития», — подчеркнул Олег Мельниченко.

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