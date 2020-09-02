Source: Russia Federal Space

#НПО Лавочкина#Главное#ExoMars-202202.09.2020 11:39

Продолжаются работы по проекту ExoMars-2022

В минувшем месяце на производственную площадку Thales Alenia Space Italia (г. Турин, Италия) прибыла новая группа российских специалистов Научно-производственного объединения имени С.А. Лавочкина (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос»), которые продолжили совместные работы в рамках российско-европейского проекта ExoMars-2022. На фоне сохраняющихся мер по профилактике коронавирусной инфекции COVID-19 работы проводятся при соблюдении всех необходимых санитарно-эпидемиологических условий.

Группа специалистов НПО Лавочкина и предприятий кооперации участвует в испытаниях космического аппарата ExoMars. В настоящий момент завершены работы по установке экранно-вакуумной теплоизоляции на элементах посадочной платформы. Ведутся работы по сборке элементов посадочной платформы (установка паллеты ровера, установка солнечных батарей, сборка посадочных устройств и трапов для съезда ровера), функциональной проверке посадочной платформы перед транспортировкой в Канны на предприятие Thales Alenia Space France, а также проверке двигательной установки на герметичность.

В начале сентября 2020 года начнется сборка составного космического аппарата (стыковка перелетного и десантного модулей), подготовка изделия и наземного вспомогательного оборудования к упаковке и транспортировке из Турина в Канны для проведения дальнейших работ согласно рабочему графику между НПО Лавочкина, Thales Alenia Space Italia и Европейским космическим агентством. Его транспортировка запланирована в конце сентября.

Миссия ExoMars-2022 — второй этап крупнейшего совместного проекта Госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства по исследованию поверхности и подповерхностного слоя Марса в непосредственной близости к месту посадки, проведение геологических исследований и поиск следов возможного существования жизни на планете. Он откроет новый этап исследования космоса для мирового научного сообщества.

НПО Лавочкина является головным исполнителем и координатором работ с российской стороны, а также разработчиком и изготовителем десантного модуля с посадочной платформой. Старт миссии запланирован в рамках «астрономического окна» в августе-сентябре 2022 года. Этот период выбран с учётом баллистических условий, которые позволяют осуществить запуск с Земли к Марсу каждые два года.

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