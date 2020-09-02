Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Дмитрий Рогозин#Союз-502.09.2020 15:40

Рабочий визит Дмитрия Рогозина в Чувашскую Республику и Республику Башкортостан

Генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин сегодня, 2 сентября 2020 года, посетил с рабочим визитом Чувашскую Республику и Республику Башкортостан.

В Чувашской Республике глава Роскосмоса ознакомился с работой чебоксарского завода «Сеспель» — производителя специализированной техники. На данном предприятии будет налажено производство конструкций для перспективной ракеты-носителя «Союз-5». В частности, Дмитрий Рогозин ознакомился с комплексом оборудования для сварки трением с перемещением боковых конструкций новой ракеты «Союз-5».

В Республике Башкортостан генеральный директор Госкорпорации «Роскосмос» посетил Салаватский химический завод, который уже более полувека является производителем продукции для предприятий российской ракетно-космической промышленности, где ознакомился с производством.

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