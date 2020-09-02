С. Березкин в ходе работы в Ярославской области обсудил перспективы развития Театра имени Ф. Волкова

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Сенатор провел рабочую встречу с художественным руководителем театра.

Представитель в СФ от исполнительного органа государственной власти Ярославской области Сергей Березкин БерезкинСергей Владимировичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Ярославской области в рамках поездки в регион провел рабочую встречу с художественным руководителем Театра им. Федора Волкова, заслуженным артистом РФ Сергеем Пускепалисом. В ходе беседы обсуждались вопросы, связанные с творческой деятельностью театрального коллектива, дальнейшими перспективами развития театра.

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Сенатор отметил, что 16 сентября 2019 г. Президент РФ Владимир Путин подписал Указ «Об отнесении ФГБУК «Российский государственный академический театр драмы имени Федора Волкова» к особо ценным объектам культурного наследия народов Российской Федерации». «Благодаря этому Указу театр получил столь высокий статус и, можно сказать, переживает сейчас второе рождение», — отметил парламентарий.

«Убежден, что назначение директором театра авторитетного в театральном мире, известного деятеля культуры Сергея Пускепалиса и поддержка со стороны региональной власти и лично губернатора области Дмитрия Миронова во многом определят успешную реализацию поставленных целей на благо развития Ярославской области», — подчеркнул Сергей Березкин.

Художественный руководитель театра рассказал сенатору, что сейчас проводятся масштабные работы по реконструкции зрительного зала, техническому обновлению здания. Концептуально определяются новые формы работы со зрителем и позиционирования театра в общественно-культурной жизни региона.

На встрече также обсуждался вопрос организации Общественного совета при театре и его участия в работе коллектива.

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