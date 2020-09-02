Source: Russia Federal Space

#Роскосмос#Главное#Орбитальные группировки#ДЗЗ02.09.2020 17:15

Тайфун «Майсак» с российского спутника «Метеор-М» № 2

Российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» № 2 запечатлел с околоземной орбиты тайфун «Майсак», который в ближайшее время пройдет над Корейским полуостровом и далее будет смещаться на северо-восток Китая. Сформировавшийся несколько дней назад девятый в этом сезоне тайфун «Майсак» усилился утром 1 сентября 2020 года до супертайфуна.

По информации СМИ, у мысов залива Петра Великого ожидается ураганный ветер до 38 метров в секунду. Возможна опасная высота волн до пяти метров, на восточном побережье — до семи. На южном побережье подъем уровня моря может достичь критических отметок. Прогнозируется, что наибольшее влияние тайфун окажет на юго-запад и запад края, там ожидаются сильные и очень сильные дожди с ветром местами до 28 метров в секунду.

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