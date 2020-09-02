Т. Кусайко: В Мурманской области создается единый региональный центр экологического контроля

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор приняла участие в заседании правительства Мурманской области.

Заместитель председателя Комитета СФ по социальной политике, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области Татьяна Кусайко КусайкоТатьяна Алексеевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Мурманской области приняла участие в заседании правительства региона.

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Мероприятие прошло под председательством губернатора Андрея Чибиса. В ходе заседания обсуждались итоги реализации национальных проектов на территории региона за семь месяцев 2020 г.

Первый заместитель губернатора Мурманской области Оксана Демченко сообщила, что увеличено финансирование нацпроекта «Образование», обновлена материально-техническая база учебных учреждений, подготовлены к сдаче объекты спортивной инфраструктуры и здравоохранения.

Участники мероприятия также отметили необходимость развития придорожного сервиса, поддержки в регионе оленеводства. Одной из тем обсуждения стало создание по поручению губернатора единого регионального центра экологического контроля.

Татьяна Кусайко подчеркнула, что необходимо обеспечить в Мурманской области достаточный уровень контроля за правонарушениями в сфере природопользования. «Решение трансформировать контрольно-надзорные службы регионального министерства природных ресурсов и экологии в Экопатруль направлено на снижение числа лесных пожаров, случаев браконьерства и стихийных свалок», — рассказала законодатель.

В ходе заседания также обсуждался вопрос об интеграции дистанционных форм обучения в образовательный процесс. Сенатор отметила, что информационные технологии должны быть не заменой, а помощником учителя.

«Никакие дистанционные форматы не заменят общение с учителем в школе, дистанционная форма обучения — всего лишь одна из многих применимых технологий. При этом переход образовательного процесса на современные цифровые технологии ставит перед нами задачу обеспечить не только качество образовательного процесса, но и его безопасность с точки зрения рисков для здоровья детей и подростков», — сказала Татьяна Кусайко.

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