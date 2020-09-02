Ю. Воробьев: В Вытегре создан привлекательный и современный общественно-культурный центр

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор открыл памятную табличку Почетному члену Императорского Русского географического общества Константину Посьету.

Заместитель Председателя СФ, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области Юрий Воробьев ВоробьевЮрий Леонидовичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Вологодской области в рамках рабочей поездки в Вытегорский район осмотрел обновленную набережную реки Вытегры и киноконцертный зал «Волго-Балт», открывшийся после капитального ремонта.

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Юрий Воробьев обратил внимание на недоработки в части благоустройства ландшафта и озеленения территории, а также обсудил планы ее дальнейшего развития. Руководство города заверило, что в ближайшее время будут проведены субботники, во время которых будет выровнена территория и засеяны газоны.

При осмотре киноконцертного зала «Волго-Балт» сенатор высоко оценил результаты работы проектировщиков и строителей.

«Совместными усилиями областного правительства, администрации района и подрядчиков в Вытегре удалось создать привлекательный и современный общественно-культурный центр, где теперь можно будет не только смотреть кино, но и проводить концерты, церемонии бракосочетания и другие торжественные мероприятия», — отметил Юрий Воробьев.

Также сенатор — председатель управляющего Совета Русского географического общества (РГО) — открыл памятную табличку Почетному члену Императорского Русского географического общества Константину Посьету.

Юрий Воробьев в рамках рабочей поездки в Вытегорский район осмотрел обновленную набережную реки Вытегры и открыл памятную табличку Почетному члену Императорского Русского географического общества Константину Посьету

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Юрий Воробьев в рамках рабочей поездки в Вытегорский район осмотрел обновленную набережную реки Вытегры и открыл памятную табличку Почетному члену Императорского Русского географического общества Константину Посьету

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Юрий Воробьев в рамках рабочей поездки в Вытегорский район осмотрел обновленную набережную реки Вытегры и открыл памятную табличку Почетному члену Императорского Русского географического общества Константину Посьету

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Юрий Воробьев в рамках рабочей поездки в Вытегорский район осмотрел обновленную набережную реки Вытегры и открыл памятную табличку Почетному члену Императорского Русского географического общества Константину Посьету

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Юрий Воробьев в рамках рабочей поездки в Вытегорский район осмотрел обновленную набережную реки Вытегры и открыл памятную табличку Почетному члену Императорского Русского географического общества Константину Посьету

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Юрий Воробьев в рамках рабочей поездки в Вытегорский район осмотрел обновленную набережную реки Вытегры и открыл памятную табличку Почетному члену Императорского Русского географического общества Константину Посьету

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Юрий Воробьев в рамках рабочей поездки в Вытегорский район осмотрел обновленную набережную реки Вытегры и открыл памятную табличку Почетному члену Императорского Русского географического общества Константину Посьету

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Юрий Воробьев в рамках рабочей поездки в Вытегорский район осмотрел обновленную набережную реки Вытегры и открыл памятную табличку Почетному члену Императорского Русского географического общества Константину Посьету

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В церемонии приняли участие заместитель губернатора Вологодской области Виктор Рябишин, председатель Вологодского отделения РГО Надежда Максутова, глава Вытегорского района Александр Зимин, руководитель Вытегорского района гидросооружений и судоходства Андрей Семенихин, руководитель и члены молодежного клуба РГО «Корабелы Прионежья».

Табличка установлена на здании администрации Вытегорского района гидросооружений и судоходства в рамках инициированной Русским географическим обществом всероссийской акции, приуроченной к 175-летию РГО. Целью акции является увековечение памяти выдающихся географов нашей страны при помощи размещения памятных табличек на зданиях.

Юрий Воробьев отметил, что К.Н. Посьет внес огромный вклад в развитие нашей страны. «Мы должны всегда помнить истинных патриотов великой России, и открытие памятной таблички поможет вернуть нам незаслуженно забытое имя талантливого военного, дипломата, географа, государственного деятеля, Почетного гражданина города Вытегры Константина Николаевича Посьета».

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