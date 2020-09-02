Ярославский полумарафон «Золотое кольцо» пройдёт 6 сентября

Source: Russia Ministry of Sport

6 сентября состоится Ярославский полумарафон «Золотое кольцо» – один из забегов проекта «Национальное беговое движение».

Это традиционное спортивное событие региона пройдёт уже в седьмой раз. В этом году на полумарафоне ожидается более 5000 участников.

Предлагаемые дистанции: 300 м, 600 м, 3 км, 10 км, 21,1 км, эстафеты (21,1 км) в два и четыре этапа.

Полумарафон «Золотое кольцо» обладает уникальной особенностью: трасса полностью проходит по исторической части города, которая входит в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Участников ожидает интересный и живописный маршрут, который проходит через основные достопримечательности Ярославля.

Мероприятие будет организовано в соответствии со всеми требованиями и рекомендациями Роспотребнадзора.

Проект «Национальное беговое движение» (АНО Центр развития массового спорта «Марафон Плюс») является одним из победителей конкурса Министерства спорта Российской Федерации на предоставление из федерального бюджета грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, реализующим проекты в сфере физической культуры, массового спорта и спортивного резерва, в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».

Пресс-служба Минспорта России

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