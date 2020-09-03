В «Газпром трансгаз Ставрополь» презентовали буклет о Великой Отечественной войне

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 сентября 2020, 18:30

3 сентября, в день окончания Второй мировой войны, в ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» вышел в свет буклет, посвященный 75-летию Великой Победы.

Работу над информационным изданием вели несколько месяцев. Сотрудники газотранспортного предприятия брали интервью у героев Великой Отечественной войны, записывали рассказы их родственников, собирали уникальные исторические материалы, работали с документами в федеральных и региональных архивах.

Буклет состоит из трех глав. В первых двух описаны боевой и трудовой пути ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла — бывших работников ООО «Газпром трансгаз Ставрополь». Третья глава посвящена корпоративному проекту «Наша Победа. Моя история», в рамках которого родственники ветеранов и тружеников тыла делятся воспоминаниями о своих родных. На страницах буклета множество уникальных снимков военных лет, копии наградных документов, писем с фронта и фотографий послевоенной жизни.

В ближайшее время памятное издание будет представлено в 17 информационно-выставочных залах ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» в Астраханской области, Ставропольское крае и Северной Осетии — Алании.

«На страницах праздничного буклета — лишь малая часть того, как современное поколение может увековечить бессмертный подвиг героев Великой Отечественной войны. Мы можем только помнить их и гордиться. И самое главное — делать все, чтобы нынешнее и будущее поколения россиян никогда не забывали об этих великих людях», — отметил генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» Алексей Завгороднев.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром».

Линейная часть магистральных газопроводов, обслуживаемых предприятием, проходит через территорию 10 субъектов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов Российской Федерации. Компания обеспечивает транспорт газа в Грузию, Армению, Турцию и республику Южная Осетия.

В состав ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» входит 18 филиалов, в том числе 10 линейных производственных управлений магистральных газопроводов.

Компания эксплуатирует 12 компрессорных станций, 19 цехов и 11 типов газоперекачивающих агрегатов, общая установленная мощность которых составляет 1035,9 МВт, а также более 360 газораспределительных станций.

В ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» успешно функционирует Единая система управления охраной труда, промышленной и пожарной безопасностью, соответствующая международной системе менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда OHSAS 18000:2007.

Система экологического менеджмента газотранспортного предприятия соответствует требованиям международного стандарта ISO 14001:2015.

В компании работает более 7,5 тыс. человек. Головной офис расположен в городе Ставрополе.

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