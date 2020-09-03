В г. Санкт-Петербурге благодаря прокуратуре погашен долг по заработной плате перед метростроителями в размере более 35 млн рублей

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура Петербургского метрополитена провела проверку исполнения трудового законодательства в деятельности ООО «Метроподземстрой».

В ходе проверки прокурором Петербургского метрополитена проведена встреча с коллективом предприятия. Установлено, что перед 265 работниками образовалась задолженность по выплате заработной платы за июнь-июль 2020 года в размере более 35 млн рублей.

Для защиты прав рабочих прокуратура в адрес руководителя предприятия внесла представление.

В отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение).

После рассмотрения актов прокурорского реагирования задолженность по заработной плате перед работниками предприятия полностью погашена.

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