В. Матвиенко посетила Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева

Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации провела совещание «О состоянии и перспективах российского авиастроения».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга посетила Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г.М. Бериева.

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Глава верхней палаты парламента ознакомилась с серийным производством единственного в мире многоцелевого реактивного самолета-амфибии Бе-200, применяемого, в частности, для тушения лесных пожаров, оказания экстренной помощи в районах чрезвычайных бедствий, поиска и спасения на воде, санитарных и грузовых перевозок, мониторинга окружающей среды.

В настоящее время самолёт-амфибия эффективно используются при тушении лесных пожаров в Ростовской области.

Валентина Матвиенко также осмотрела самолеты Ту-95, А-100 и А-50У.

Таганрогский научно-технический комплекс — уникальное предприятие, обеспечившее нашей стране прочное лидерство в области гидросамолетостроения, других важных направлениях авиастроения

Председатель СФ отметила, что таганрогский научно-технический комплекс — уникальное предприятие, обеспечившее нашей стране прочное лидерство в области гидросамолетостроения, других важных направлениях авиастроения.

В ходе визита на предприятия Председатель Совета Федерации провела совещание «О состоянии и перспективах российского авиастроения».

Обсуждались вопросы развития авиационной отрасли, гидроавиации, направления деятельности предприятия и продвижения его продукции на российском и зарубежном рынках.

Рабочая поездка Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в город Таганрог Ростовской области

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Рабочая поездка Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в город Таганрог Ростовской области

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Валентина Матвиенко

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Инна Святенко и Геннадий Голов

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Ирина Рукавишникова и Андрей Яцкин

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Рабочая поездка Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в город Таганрог Ростовской области

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По словам Валентины Матвиенко, эта тематика — важнейший приоритет государства. «Чтобы качественно развивать этот потенциал и укреплять статус России как авиационной державы, безусловно, нужно оказывать адресную поддержку ведущим предприятиям отрасли, уделять серьезное внимание развитию имеющегося потенциала».

Для этого необходима постоянная помощь со стороны федеральных и региональных властей, сказала Председатель СФ.

Вместе с тем, по её словам, руководству отрасли и предприятия нужно брать на себя ответственность за ситуацию, активно решать проблемы отечественного авиастроения. Недопустимой, отметила она, является ситуация, когда самолёт Бе-200 выпускается в течение 17 лет, но до сих пор не решён вопрос подготовки кадров для летного состава. «Это свидетельствует о недостаточном межведомственном взаимодействии, ошибках в системе управления».

Она затронула проблему региональных перевозок. «Нужна действенная стратегия, эффективная реализация уже утверждённых программ», — сказала Валентина Матвиенко.

Председатель СФ отметила важность поддержки, которую оказывает предприятию руководство региона, губернатор Ростовской области Василий Голубев. «Это влияет в целом на ситуацию в промышленности региона, рабочие места, доходы граждан, решение социальных вопросов. Необходимо продолжать эту работу».

Василий Голубев затронул вопросы развития производства, повышения заработной платы. Он сообщил, что для этого будет продолжена работа по обеспечению полной загрузки предприятия, вывода продукции на международные рынки.

Глава региона также предложил активнее использовать самолёты-амфибии Бе-200 в регионах России для тушения пожаров и работы в экстренных ситуациях.

Заместитель Министра промышленности и торговли РФ Олег Бочаров рассказал о стратегии развития авиационной промышленности России. Оценку состоянию и перспективам российского авиастроения дал генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь.

В ходе совещания были подняты также вопросы снижения зависимости от поставок импортных комплектующих и оборудования, расширения межзаводской кооперации.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области полномочный представитель Правительства РФ в Совете Федерации Андрей Яцкин, руководители предприятия и представители отрасли.

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Председатель СФ находится с рабочей поездкой в городе Таганроге Ростовской области. В программе поездки – посещение предприятий и учреждений города, встреча с губернатором Ростовской области Василием Голубевым по вопросам социально-экономического развития региона.

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В день 75-й годовщины окончания Второй мировой войны Валентина Матвиенко посетила Народный военно-исторический музейный комплекс Великой Отечественной войны «Самбекские высоты».

Глава Совета Федерации ознакомилась с музейной экспозицией «Дон в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Донского военно-исторического музея и оставила запись в книге почётных гостей музея.

Новый военно-исторический музейный комплекс «Самбекские высоты» открылся 30 августа 2020 г., в день полного освобождения Ростовской области от немецко-фашистских захватчиков (30 августа 1943 г.).

Валентина Матвиенко посадила саженец красной рябины на Аллее Памяти музейного комплекса «Самбекские высоты».

Глава СФ возложила цветы к захоронениям воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны.

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