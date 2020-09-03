В. Матвиенко: Создание Регионального стандарта благополучия Ростовской области может стать примером для других регионов

Source: Russia – Council of the Federation

Состоялась встреча Председателя Совета Федерации с губернатором Ростовской области.

В ходе рабочей поездки Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко МатвиенкоВалентина Ивановнапредставитель от исполнительного органа государственной власти города Санкт-Петербурга в Таганрог состоялась ее встреча с губернатором Ростовской области Василием Голубевым. Собеседники обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

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Председатель СФ отметила позитивные перемены. «За последние годы очень много сделано по поддержке экономики региона, привлечения инвестиций, развития промышленности и сельского хозяйства, создания новых рабочих мест. Более чем в два раза вырос валовый региональный продукт. За этим — большой труд жителей области и управленческой команды региона, благодаря работе которой максимально реализуется потенциал Ростовской области».

Обсуждались также вопросы демографии, жилищного строительства, развития транспортной инфраструктуры. Поднимались проблемы, по которым требуется помощь со стороны федерального центра.

«Мы видим, как много усилий прикладывается руководством области. Как палата регионов готовы самым активным образом содействовать в решении текущих задач развития региона», — сказала Валентина Матвиенко.

Как палата регионов готовы самым активным образом содействовать в решении текущих задач развития региона

Она отметила также роль руководства Ростовской области в создании Народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». «Это по‑настоящему современный интерактивный комплекс, очень интересный, сделанный с душой. Он имеет большое значение для ветеранов, патриотического воспитания молодежи».

Рабочая поездка Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в город Таганрог Ростовской области

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Рабочая поездка Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в город Таганрог Ростовской области

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Валентина Матвиенко

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Инна Святенко и Геннадий Голов

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Ирина Рукавишникова и Андрей Яцкин

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Рабочая поездка Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в город Таганрог Ростовской области

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Встреча Председателя Совета Федерации В. Матвиенко с губернатором Ростовской области В. Голубевым

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Губернатор Ростовской области В. Голубев

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Василий Голубев рассказал о программах социальной поддержки населения, создания качественной дорожной сети.

Губернатор также проинформировал о проектах по мелиорации и водоснабжению Юга России, поднял вопрос об оказании содействия в создании комплексной государственной программы по оздоровлению и развитию водохозяйственного комплекса бассейна реки Дон.

Отвечая на вопросы журналистов, Валентина Матвиенко поддержала инициативу губернатора по созданию Регионального стандарта благополучия человека. «Он предполагает неснижаемый уровень социальных гарантий со стороны региона, обеспечение качества жизни людей независимо от того, в каком населенном пункте, городе или посёлке они проживают. Это важно, прежде всего, для наиболее уязвимых категорий граждан, которые нуждаются в поддержке государства».

Создание Регионального стандарта благополучия Ростовской области может стать примером для других регионов, считает спикер СФ. «Его появление позитивно скажется на социальной сфере. Мы обязательно будем продвигать эту инициативу на федеральном уровне. Каждый гражданин России должен иметь в рамках неснижаемого стандарта доступ к медицинскому обслуживанию, образованию, культуре, спорту, качеству жилья, коммунальных и социальных услуг».

Валентина Матвиенко также обратила внимание на важность обеспечения всех младших школьников горячим питанием — в соответствии с поручением, данным главой государства.

Председатель Совета Федерации находится в городе Таганроге Ростовской области с рабочей поездкой. В программе поездки – посещение предприятий и учреждений города.

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