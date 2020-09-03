Source: Russia – Council of the Federation

Председатель Совета Федерации посетила Таганрогский театр имени А.П. Чехова и провела встречу с работниками культуры и общественностью.

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе поездки в Таганрог посетила Таганрогский ордена «Знак Почета» театр им. А.П. Чехова.

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Председатель СФ Валентина Матвиенко и губернатор Ростовской области Василий Голубев провели встречу с работниками культуры и общественностью, посвященную сохранению исторического наследия Российского государства.

Глава СФ затронула вопрос сохранения исторической памяти, роли деятелей культуры в этой работе. «История, культура — это наше национальное достояние, морально-нравственная основа государства, которые необходимо защитить, сохранить, передать молодежи».

Этот вопрос нужно рассматривать в том числе с учетом поправок, внесенных в Конституцию РФ, сказала Валентина Матвиенко.

Безусловно, необходимо наращивать объемы поддержки культуры, различные форматы. Эта работа будет продолжаться совместно — субъектом РФ и федеральным центром, подчеркнула она.

Василий Голубев рассказал о проектах в сфере культуры, реализуемых на региональном, федеральном и международном уровнях. По его словам, областные власти находятся в постоянном диалоге с деятелями культуры, представителями общественности. «Это даёт хорошие результаты».

Рабочая поездка Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в город Таганрог Ростовской области

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Рабочая поездка Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в город Таганрог Ростовской области

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Валентина Матвиенко

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Инна Святенко и Геннадий Голов

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Ирина Рукавишникова и Андрей Яцкин

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Рабочая поездка Председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко в город Таганрог Ростовской области

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В. Матвиенко и В. Голубев

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В. Матвиенко и В. Голубев

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Председатель Совета Федерации В. Матвиенко посетила Таганрогский театр имени А.П. Чехова и провела встречу с работниками культуры и общественностью

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В. Матвиенко и В. Голубев

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Губернатор Ростовской области В. Голубев

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Ирина Рукавишникова

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Инна Святенко

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Андрей Яцкин

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В ходе встречи обсуждались перспективы развития региональных театров, вопросы сохранения исторического наследия донского региона, развития внутреннего туризма, строительства, ремонта и реконструкции объектов культуры. Среди затронутых тем — строительство большого концертного зала и учебного корпуса средней специальной школы для обучения одаренных детей Ростовской государственной консерватории им. С.В. Рахманинова.

Во встрече приняли участие председатель Комитета СФ по социальной политике Инна Святенко СвятенкоИнна Юрьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Москвы , первый заместитель председателя Комитета СФ по конституционному законодательству и государственному строительству, представитель от законодательного органа государственной власти Ростовской области Ирина Рукавишникова, РукавишниковаИрина Валерьевнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Ростовской области первый заместитель Министра культуры РФ Сергей Обрывалин, министр культуры Ростовской области Анна Дмитриева, руководители и представители региональных и местных органов власти, культурных и образовательных учреждений, деятели культуры.

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