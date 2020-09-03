В Рязанской области суд вынес приговор по уголовному делу о незаконном производстве наркотических средств

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Рязанский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 2 членов организованной группы.

Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических средств) и ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение, без цели сбыта наркотических средств).

В суде установлено, что злоумышленники в г. Касимове Рязанской области в июле 2018 года оборудовали лабораторию, где до февраля 2019 года осуществлялось незаконное производство наркотических средств и психотропных веществ, которые в последующем передавались распространителям для их реализации.

Деятельность преступной группы была пресечена сотрудниками правоохранительных органов в феврале 2019 года. В ходе обыска из незаконного оборота было изъято более 17 кг наркотических средств и более 12 кг психотропных веществ, также обнаружено оборудование для их изготовления и химические реактивы.

Суд приговорил виновных к 16 и 17 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

Еще один член группы ранее признан виновным в совершении указанных преступлений и приговорен к лишению свободы. В отношении распространителей наркотических средств уголовное дело выделено в отдельное производство.

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