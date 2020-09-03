Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор принял участие во встрече представителей общественности с сотрудниками министерства здравоохранения Саратовской области.

Член Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области Олег Алексеев АлексеевОлег Александровичпредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти Саратовской области принял участие во встрече представителей некоммерческих организаций и общественных объединений, занимающихся помощью детям, с сотрудниками регионального министерства здравоохранения. Обсуждались вопросы оказания медицинской помощи детям с редкими заболеваниями.

Смотрите также

По словам сенатора, в ходе мероприятия рассмотрен ряд важных вопросов: лекарственное обеспечение, оказание высокотехнологической медицинской помощи, организация качественной реабилитации детей с ограниченными возможностями.

«К сожалению, проблем много. Причины как объективные, так и субъективные. Имеющиеся вопросы необходимо решать, причем в правовых рамках, с эффективным и прозрачным использованием бюджетных средств», – отметил парламентарий.

Он считает, что первая встреча получилось живой, открытой и результативной.

«Представители общественности передали свои предложения для проработки поднимаемых проблем. Договорились, что подобные мероприятия будут проводиться постоянно, ведь в формате живого диалога проще найти пути решения имеющихся проблем. Ведь задача у всех общая: здоровые дети – здоровое будущее», – подчеркнул Олег Алексеев.

MIL OSI