Source: Russia Federal Space

#Гонец03.09.2020 11:45

«Гонец» принял участие в конференции «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем»

Вчера, 2 сентября 2020 года, Спутниковая система «Гонец» (входит в состав Госкорпорации «Роскосмос») приняло участие в «Татарстанском нефтегазохимический форуме-2020», в рамках которого прошла конференция «Актуальные вопросы геодезии и геоинформационных систем». Мероприятие было приурочено к 100-летней годовщине образования ТАССР и прошло в столице Татарстана — Казани.

В ходе конференции представители спутникового оператора Максим Диордиев и Никита Гараджа выступили с докладом «Использование спутниковой системы „Гонец“ в системах безопасности и геоинформационных решениях», а также стали участниками круглого стола «Национальный проект «Экология», на котором представили отраслевые решения для сферы мониторинга экологических объектов на базе системы «Гонец».

Сервисы системы «Гонец» позволяют удаленно отслеживать природные явления и изменения окружающей среды вне зависимости от местоположения объекта мониторинга и могут быть использованы как для прогноза, так и в целях оперативного реагирования на неблагоприятные факторы.

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