Деревня Мостовая Пермского края получила природный газ

Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 сентября 2020, 19:40

Сегодня в деревне Мостовая Пермского муниципального района состоялся торжественный пуск газа. В мероприятии приняли участие врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин, генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Пермь» Сергей Черезов, а также местные жители.

Газификация села стала возможна благодаря вводу в эксплуатацию межпоселкового газопровода, построенного в рамках Программы газификации регионов РФ ПАО «Газпром». Его протяженность составляет 37,7 км. Газопровод дает техническую возможность подключения 1696 домовладений в 13 населенных пунктах. Кроме того, эта газораспределительная сеть является очередным этапом большого проекта по закольцовке газоснабжения населенных пунктов для бесперебойного обеспечения газом потребителей и увеличения количества потенциальных абонентов. Общая стоимость проекта превысила 700 млн рублей.

«Буквально на прошлой неделе Правительство Пермского края и ПАО „Газпром“ подписали Программу развития газоснабжения и газификации региона на новый пятилетний период — 2021–2025 годы. Согласно программе, инвестиции „Газпрома“ запланированы в объеме 8,845 млрд руб. — это в 3,7 раза больше, чем в 2016–2020 годах. Общий объем инвестиций компании и региона в газификацию Пермского края оценивается в 11,3 млрд руб. В результате будут созданы условия для газификации 78 населенных пунктов», — отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов.

Для газоснабжения потребителей в деревне Мостовая были построены подводящие газопроводы общей протяженностью 17,7 км. Возможность подключиться к сетевому газу в деревне получили 214 домовладений. Стоимость строительства и проектирования газопровода в деревне Мостовая составила более 77 млн рублей.

«Сегодня для жителей деревни произошло знаменательное событие. Газификация создает новые комфортные условия жизни и позволяет значительно экономить на отоплении. Благодаря соглашению Пермского края и „Газпрома“ к 2025 году в регионе будут газифицированы порядка 10,5 тыс домовладений и несколько десятков котельных. Что снизит нагрузку на коммунальную инфраструктуру и бюджеты территорий. Очень важно, что на территории Прикамья принято решение субсидировать стоимость голубого топлива льготным категориям граждан. Такой поддержкой в этом году воспользовалось уже порядка 330 жителей региона», — отметил Дмитрий Махонин.

Справка

Проект реализован в рамках Программы газификации регионов РФ, финансируемой ПАО «Газпром». Проектирование и строительство организовано ООО «Газпром межрегионгаз».

Пермский край участвует в Программе газификации регионов РФ ПАО «Газпром» с 2005 года. В газификацию Пермского края до 2025 года будет инвестировано 8,845 млрд.

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