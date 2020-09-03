Е. Алтабаева приняла участие в работе Межрегиональной научно-практической конференции библиотекарей в Севастополе

Source: Russia – Council of the Federation

Сенатор подчеркнула роль библиотек в сохранении исторической памяти.

Представитель в СФ от законодательного (представительного) органа государственной власти г. Севастополя Екатерина Алтабаева АлтабаеваЕкатерина Борисовнапредставитель от законодательного (представительного) органа государственной власти города Севастополя в ходе работы в регионе приняла участие в 5-й Межрегиональной научно-практической конференции «Библиотека – хранитель и проводник культурно-исторического наследия». Мероприятие посвящено 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Смотрите также

В своем выступлении сенатор отметила, что библиотека — неисчерпаемый источник знаний, кладезь опыта многих поколений. «Любая интеллектуальная деятельность, в том числе историко-краеведческая, невозможна без книги».

Екатерина Алтабаева поблагодарила работников библиотек, научных сотрудников, которые являются не только хранителями библиотечных фондов, но и популяризаторами бесценных знаний.

Парламентарий подчеркнула роль библиотек в сохранении исторической памяти, что особенно актуально в объявленный в России Год памяти и славы. «История Второй мировой, Великой Отечественной войн сейчас подвергается беззастенчивой фальсификации со стороны недобросовестных политиков и историков. Важно давать отпор подобным попыткам», — считает сенатор.

Екатерина Алтабаева рассказала участникам конференции о работе севастопольских библиотек в период Великой Отечественной войны. «Даже в самые сложные дни героической обороны города библиотеки продолжали работать. Книги читали и в землянках, и в окопах на передовой. Это говорит о силе духа людей и их нравственности».

В работе конференции приняли участие историки, библиотекари, научные сотрудники вузов, музеев, краеведы из Севастополя, Республики Крым, Краснодарского края, Москвы, Республики Мордовия, Ставропольского края и других регионов.

MIL OSI