Как качественное управление инфраструктурой может положить конец напрасному расходованию государственных инвестиций

Source: IMF – News in Russian

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Герд Шварц, Манал Фуад, Торбен Хансен и Женевьев Вердьер

3 сентября 2020 г.

Пандемия COVID-19 оказала глубокое воздействие на людей, компании и экономику стран всего мира. Несмотря на то, что страны расширили линии государственной поддержки населения и компаний, они столкнутся с огромными трудностями в восстановлении после пандемии на фоне низкой экономической активности и беспрецедентных уровней задолженности.

Государственные инвестиции в инфраструктуру будут играть ключевую роль в восстановлении экономики . Однако в условиях ограниченности ресурсов органам государственного управления необходимо благоразумно тратить деньги налогоплательщиков на правильные проекты. В этих целях странам необходимо надлежащее управление инфраструктурой — надежные институты и основы для планирования, распределения средств и обеспечения качественной государственной инфраструктуры.

В нашей новой книге рассматривается, как страны могут разработать надлежащую систему управления инфраструктурой. Слишком часто результатом государственных инвестиций становится дорогая и низкокачественная инфраструктура с ограниченными преимуществами для населения и экономики. Как правило, речь идет о крупных, долгосрочных и сложных проектах, создающих плодородную почву для коррупции, несоблюдения сроков и перерасхода средств. Надежная система управления инфраструктурой имеет ключевое значение для прекращения этих напрасных трат.

Проведенный нами анализ показывает, что вследствие неэффективности страны в среднем впустую тратят примерно 1/3 расходов на инфраструктуру. В странах с низким уровнем доходов размер убытка даже может превышать 50 процентов. Раскрытие этого потенциала должно сыграть важную роль в то время, когда страны восстанавливаются после пандемии. Хорошая новость заключается в том, что снижение эффективности и расточительные траты на инфраструктуру не являются неизбежными. Наши оценки показывают, что более половины этих убытков можно компенсировать за счет повышения качества управления инфраструктурой.



Мост в будущее

Восстановление экономики после COVID-19 предоставляет странам уникальную возможность построить мост в будущее с помощью хорошо спроектированной и реализованной государственной инфраструктуры.

При правильном исполнении государственные инвестиции на стимулирование слабого совокупного спроса могут помочь придать динамику более всеобъемлющему росту, снизить уровень неравенства и создать экономические возможности для всех. Инвестиции в систему здравоохранения, цифровую и экологичную инфраструктуру могут улучшить жизни людей, наладить связи между рынками и повысить устойчивость стран перед климатическими изменениями и будущими пандемиями. Странам также понадобится увеличить объем государственных инвестиций для достижения целей в области устойчивого развития (ЦУР), а странам с развитой экономикой необходимо решить проблему устаревания таких элементов инфраструктуры, как дороги, мосты и системы здравоохранения.

Однако необходимо учитывать каждый потраченный доллар, и при повышении затрат на инфраструктуру странам также необходимо расходовать средства более рационально и разумно, чтобы получить лучшее соотношение цены и качества.

Опираясь на аналитическую работу Фонда и его деятельность по развитию потенциала, включая оценку управления государственными инвестициями (ОУГИ), которая была проведена в более чем 60 странах, наша книга представляет странам план по переходу «от слов к делу» для достижения качественных результатов в сфере инфраструктуры и получения полноценных экономических и социальных дивидендов от государственных инвестиций.

В книге рассмотрены основы качественного управления инфраструктурой и представлены инновационные методы в ключевых областях. Мы приводим примеры того, как контролировать коррупцию в инфраструктурных проектах, как сократить бюджетные риски и управлять ими, объединить планирование и составление бюджета, а также внедрить обоснованные методы на раннем этапе цикла государственных инвестиций и во время оценки и отбора проектов, область, в которой у многих стран, как правило, есть пробелы.

Например, в Чили была разработана всеобъемлющая система управления инфраструктурой, что привело к сокращению расходов. А в Корее национальное учреждение, предлагающее полный набор услуг в сфере государственных закупок, обеспечило повышение прозрачности и беспристрастности государственной системы закупок.

Книга также охватывает новые области в управлении инфраструктурой, такие как важность поддержания объектов государственной инфраструктуры и управления ими, а также формирование устойчивости к изменению климата. Например, Южная Африка установила руководящие принципы и стандарты технического обслуживания государственной инфраструктуры в целях избежания снижения стоимости государственных активов, таких как дороги и мосты.

В книге подчеркивается, что система управления инфраструктурой, как правило, лучше выглядит на бумаге, чем на практике. Это говорит о важности не только наличия продуманных систем, но и заострения внимания на том, как они функционируют на самом деле.

Общий посыл прост: страны могут положить конец бесполезной трате государственных инвестиций и создать качественную инфраструктуру с помощью конкретных мер по совершенствованию управления инфраструктурой. Это будет как никогда важно для восстановления экономики после пандемии COVID-19.

В октябрьский выпуск «Бюджетного вестника» 2020 года войдут дополнительные аналитические материалы и рекомендации по экономической политике относительно того, как странам лучше всего осуществлять инвестиции в инфраструктуру в целях построения устойчивой экономики и обеспечения восстановительного роста.

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Герд Шварц — заместитель директора Департамента по бюджетным вопросам (ДБВ) МВФ, где он курирует работу департамента в области управления государственными финансами, в том числе управления инфраструктурой. До прихода в МВФ он работал в Европейском инвестиционном банке и Межамериканском банке развития. Он получил степень кандидата экономических наук от Университета штата Нью-Йорк в Олбани и занимался исследованиями по вопросам налогово-бюджетной и финансовой политики и управления.

Манал Фуад — начальник Отдела II управления государственными финансами (УГФ) ДБВ. Она является специалистом в области государственных финансов и консультирует органы государственного управления по вопросам налогово-бюджетной политики и развития потенциала в отношении макроэкономических основ бюджета, прозрачности в налогово-бюджетной сфере и управления инфраструктурой. Она курирует программы УГФ в области развития потенциала во франкоязычных и португалоязычных странах Африки, Азии и Тихоокеанского региона, а также Западного полушария. Она занимала различные должности в ДБВ и Институте профессионального и организационного развития МВФ. Она получила докторскую степень в Женевском институте международных отношений и развития.

Торбен Хансен — заместитель начальника Отдела I УГФ в ДБВ. С начала работы в МВФ в 2013 году он руководит деятельностью в области развития потенциала преимущественно в странах Ближнего Востока, Европы и в англоязычных странах Африки, а также принимает участие в аналитической работе по управлению государственными финансами, в том числе по управлению инфраструктурой. До прихода в МВФ он занимал руководящие должности в Министерстве финансов и аппарате премьер-министра Дании. Он имеет степень магистра экономики от Копенгагенского университета.

Женевьев Вердьер — начальник отдела в Департаменте стран Ближнего Востока и Центральной Азии МВФ. До прихода в МВФ она была доцентом экономики в Техасском университете A&M. Ранее она работала экономистом в Исследовательском департаменте Банка Канады. Она получила докторскую степень в Университете Британской Колумбии. Ее работа на сегодняшний день и публикации в исследовательских изданиях и изданиях по вопросам политики МВФ, книгах и журналах с коллегиальным рецензированием охватывают широкий спектр макроэкономических вопросов эффективности государственных финансов, государственных инвестиций, реструктуризации суверенного долга, экономического роста и финансового развития.

Департамент коммуникаций МВФ

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