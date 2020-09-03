Минспорт России и РФС заключили Соглашение о развитии футбола с Правительством и Федерацией футбола Ярославской области

Source: Russia Ministry of Sport

Министерство спорта Российской Федерации, Российский футбольный союз, Правительство и Федерация футбола Ярославской области подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в сфере развития футбола.

В церемонии подписания документа приняли участие президент РФС Александр Дюков, губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов и президент Федерации футбола Ярославской области Галимджан Хайрулин.

Цели четырёхстороннего Соглашения связаны с реализацией федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография» и стратегии развития футбола в России до 2030 года. Оно станет основой для системного взаимодействия сторон, заинтересованных в развитии футбола в Ярославской области, и позволит создать условия для увеличения количества людей, систематически занимающихся футболом в регионе.

К 2024 году в Ярославской области планируется создание футбольной Академии РФС и регионального центра РФС на базе футбольного клуба «Шинник», а также увеличение количества детских футбольных центров. В регионе будет модернизирована система подготовки спортивного резерва, повышен уровень кадровой и инфраструктурной обеспеченности футбола, а также создана единая система любительских соревнований под эгидой областной Федерации футбола.

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин:

«Развитие и популяризация спорта в регионах, создание условий для вовлечения в него максимального количества граждан России – это ключевые цели Министерства спорта, на достижение которых направлен федеральный проект «Спорт – норма жизни». В футбол играют люди всех возрастов – от учащихся школ до пожилых людей. По всей стране футболом и его разновидностями занимаются более двух миллионов человек, а неравнодушных к этому виду спорта намного больше.

Потенциал развития массового и профессионального футбола в Ярославской области очень высокий. Данное Соглашение станет основой для развития инфраструктуры и расширения системы соревнований, участие в которых будет способствовать развитию культуры занятия спортом в повседневном режиме и ведению здорового образа жизни. Уверен, что наша совместная работа с РФС, Правительством и Федерацией футбола Ярославской области позволит достичь заявленных целей».

Президент РФС Александр Дюков:

«У Ярославской области богатые футбольные традиции. Первый матч в регионе был сыгран ещё в дореволюционной России – между местной «Чайкой» и командой «Молодая жизнь» на Гаврилов-Ямском стадионе «Труд». В советские годы футбол укрепил статус одного из ключевых видов спорта для Ярославля. Местный «Шинник» известен любителям футбола по всей России. Клуб делает большую ставку на подготовку молодых футболистов, школа «Шинника» продолжает готовить талантливых юношей для самого популярного вида спорта в нашей стране.

На сегодняшний момент в Ярославской области более 20 тысяч человек систематически занимаются футболом, и этот показатель должен расти. Среди целей заключенного РФС с Минспортом России, Правительством и Федерацией футбола Ярославской области Соглашения – создание условий для появления в регионе новых спортивных школ и отделений по футболу, а также вовлечение в футбольную экосистему максимального количества общеобразовательных школ, учреждений среднего профессионального образования и вузов. Массовость занятий футболом в регионе будет способствовать укреплению здоровья граждан и открытию новых талантов для профессионального футбола.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов:

«Футбол является одним из самых популярных видов спорта в Ярославской области. Поэтому я уверен, что подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии в сфере развития футбола сыграет большую роль в его развитии в нашем регионе. В рамках Соглашения мы продолжим совместную разработку и реализацию программ, направленных на развитие футбола, подготовку спортивного резерва и совершенствование материально-технической базы и инфраструктуры. Не сомневаюсь, что при правильной организации этой работы она обязательно скажется на результативности выступлений любительских и профессиональных команд на соревнованиях разного уровня. Кроме того, Соглашение будет способствовать формированию здорового образа жизни у жителей Ярославской области, особенно среди детей и подростков».

Президент Федерации футбола Ярославской области Галимджан Хайрулин:

«Подписание Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Министерством спорта Российской Федерации, Правительством Ярославской области, Российским футбольным союзом и Федерацией футбола Ярославской области является важным событием для развития футбола в регионе. Благодаря этому Соглашению мы надеемся на улучшение футбольной инфраструктуры в Ярославской области и на приобретение ЦПЮФ ФК «Шинник» статуса регионального центра РФС, на базе которого будет проводиться обучение специалистов в области футбола Ярославской области специалистами из РФС. В дальнейшем всё это позволит нам рассчитывать на повышение уровня тренировочного процесса, в результате которого в нашем регионе будут появляться новые звёздочки».

Пресс-служба Минспорта России

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