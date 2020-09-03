На Сахалине в суд направлено уголовное дело в отношении врача детской областной больницы, по вине которого погиб ребенок

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Первый заместитель прокурора г. Южно-Сахалинска утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующего педиатрическим отделением ГБУЗ «Областная детская больница». Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом профессиональных обязанностей).

По версии следствия, в ГБУЗ «Областная детская больница» на лечение поступил двухмесячный ребенок с высокой температурой, который после осмотра дежурным врачом направлен в педиатрическое отделение. Заведующий указанным отделением проигнорировал выработанные медицинской практикой рекомендации оказания помощи при имеющихся у ребенка заболеваниях, не провел осмотр и не принял необходимых мер к медицинскому вмешательству.

Вследствие неисполнения врачом своих профессиональных обязанностей состояние ребенка прогрессивно ухудшилось и привело к внезапной остановке дыхания. Проведенными реанимационными мероприятиями спасти ребенка не удалось.

Уголовное дело направлено в Южно-Сахалинский городской суд для рассмотрения по существу.

С этой и другими новостями можно ознакомиться на информационно-коммуникационном сервисе Генеральной прокуратуры Российской Федерации «ЭФИР» по адресу: efir.genproc.gov.ru

MIL OSI