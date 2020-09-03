Н. Журавлев: Заработал механизм упрощенного списания долгов граждан

Source: Russia – Council of the Federation

Вице-спикер СФ прокомментировал вступление в силу закона, предусматривающего упрощенный механизм списания долгов граждан.

С сентября текущего года вступил в силу закон, предусматривающий упрощенный механизм списания долгов граждан. Заместитель Председателя Совета Федерации Николай Журавлев, ЖуравлевНиколай Андреевичпредставитель от исполнительного органа государственной власти Костромской области комментируя эту тему, отметил, что сенаторы принимали активное участие в его подготовке на всех стадиях.

Смотрите также

«На всех стадиях мы активно участвовали в разработке закона совместно с Министерством экономического развития РФ и Банком России. Закон получился взвешенный, в интересах граждан, которые оказались в уже безвыходной ситуации, с неподъемными для них задолженностями», — сказал вице-спикер СФ.

По его мнению, механизм списания долгов существенно упростился. «Процедура максимально удобна и бесплатна для граждан. Минуя судебную инстанцию, можно обратиться напрямую в многофункциональный центр, где помогут все правильно оформить и сопроводить. Сам механизм банкротства граждан был запущен давно, но осуществлялся через суд, был платным и порой слишком затяжным. Теперь эти факторы могут быть устранены».

Закон получился взвешенный, в интересах граждан, которые оказались в уже безвыходной ситуации, с неподъемными для них задолженностями

По словам Николая Журавлева, упрощенный механизм распространяется на долг от 50 до 500 тыс. руб. и касается очевидных, прозрачных случаев, действительно невыполнимых для граждан обязательств. «Вступление закона в силу не должно стать сигналом к действию для недобросовестных должников. Это административная поддержка именно граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Предусмотрены и исключения — для выплат по алиментам и возмещению вреда, такие задолженности, конечно, списываться не будут», — добавил вице-спикер СФ.

После подачи заявления, отметил сенатор, информация о должнике будет внесена в единый реестр сведений о банкротстве, и уже с этого момента начнет действовать мораторий на начисление штрафов и пеней на невыплаченную сумму долга, задолженность перестанет расти. «После того, как долг будет признан безнадежным, его спишут. Вступление закона в силу не только облегчит процедуру для граждан, что безусловно важно и особенно актуально в непростой период ограничительных мер в связи с пандемией, но и снимет часть нагрузки с судебной системы, что станет дополнительным положительным эффектом от применения его норм», — сказал Николай Журавлев.

MIL OSI