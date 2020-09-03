Source: Gazprom in Russian

Релиз

3 сентября 2020, 18:50

2 сентября в музее трудовой славы ООО «Газпром трансгаз Саратов» состоялась презентация историко-документального издания «Приближая Победу» и корпоративного фильма «А память жива», посвященных вкладу работников предприятия в Победу в Великой Отечественной войне.

В мероприятии приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и газовой промышленности, руководство Общества «Газпром трансгаз Саратов» и молодые специалисты.

В издании «Приближая Победу» отображена история и вклад саратовцев в защиту Родины, представлены биографические данные участников боевых действий и трудового фронта, работавших в газовой отрасли. В основу фильма «А память жива» легли реальные воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны. Кроме того, в нем подробно освещается роль Общества в развитии страны в военные и послевоенные годы.

Обращаясь к собравшимся, заместитель генерального директора по корпоративной защите и управлению персоналом ООО «Газпром трансгаз Саратов» Валерий Бекленищев отметил, что встреча проходит в канун профессионального праздника газовиков и особых памятных событий 3 сентября. Именно в этот день в 1945 году закончилась Вторая мировая война, а в 1944 году было подписано постановление Государственного комитета обороны о начале строительства первого в стране магистрального газопровода Саратов — Москва. По этому случаю 22 апреля решением депутатов Саратовской областной Думы 3 сентября занесен в перечень памятных дат Саратовской области.

«Дорогие ветераны, это ваш праздник, тех, кто отстоял свободу родной страны и посвятил свою жизнь развитию газовой отрасли, сделал ее ведущей в нашей стране», — сказал Валерий Иванович.

Ветеран Великой Отечественной войны, почетный работник газовой промышленности, ветеран труда Юрий Сергеевич Марков поблагодарил создателей фильма и книги: «Вспомнилось, нахлынуло. Тогда в юные годы все проще переносилось, но чувство ответственности за родных и близких осталось на всю жизнь. Фильм и книга — это память на долгие годы, чтобы люди никогда не забывали: война не должна повториться, наш народ не должен больше так страдать».

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