Source: Gazprom in Russian

Новости проектов и регионов

3 сентября 2020, 18:40

Тройной награды удостоен коллектив Сургутского линейного производственного управления магистральных газопроводов (ЛПУМГ) (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра) на ежегодном конкурсе нефтегазовых предприятий «Черное золото Югры».

Впервые из-за эпидемиологической обстановки церемония награждения была проведена в онлайн формате. Из Ханты-Мансийска по видеосвязи нефтяников и газовиков приветствовал заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев. «Пандемия вносит коррективы в нашу жизнь, работу, экономику, — отметил Алексей Геннадьевич. — Но нефтегазовую промышленность не заменят никакие цифровые технологии или искусственный интеллект. Невозможно добывать нефть без участия человека, специалиста. Я хочу поблагодарить вас и, в вашем лице, ваши коллективы, за новые вехи. С праздником!»

Награды призерам и победителям конкурса в персональных номинациях в муниципальных студиях вручили представители администраций городов и поселений.

Лучшим линейным производственным управлением Югры признано Сургутское ЛПУМГ. Награду из рук заместителя главы Сургута Анны Томазовой получил начальник подразделения Владимир Клишин. Владимир Васильевич признан лучшим руководителем линейного производственного управления, а газокомпрессорная станция Аганской промплощадки Сургутского ЛПУМГ завоевала второе место среди аналогичных подразделений нефтегазовых предприятий.

«Я поздравляю наш коллектив управления с заслуженной наградой, — говорит начальник Сургутского ЛПУМГ Владимир Клишин. — Это у нас уже третья награда конкурса „Черное золото Югры“. Это заслуга всего коллектива, а это более 700 высококлассных специалистов».

В 2020 году конкурс «Черное золото Югры» проводится уже в 20-й раз. Традиционно в нем принимают участие геологоразведочные, сервисные, нефтегазодобывающие и нефтегазоперерабатывающие предприятия, осуществляющие свою деятельность на территории региона. Конкурс приурочен ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Справка

ООО «Газпром трансгаз Сургут» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». В его составе 26 филиалов, в том числе 14 линейных производственных управлений магистральных газопроводов, в которых действуют 38 компрессорных цехов, 273 газоперекачивающих агрегата. Эксплуатирует более 6,5 тыс. км магистральных газопроводов от Заполярного до границ Омской и Курганской областей. Ежегодно предприятие транспортирует почти 200 млрд куб. м газа.

Компания сертифицирована по системам: ISO 9001, ГОСТ Р ИСО 9001, СТО «Газпром» 9001, ISO 14001:2004 и ГОСТ Р ИСО 14001–2007, OHSAS 18001:2007 и ГОСТ Р 54934–2012. Коллектив насчитывает около 9 тыс. человек. Головной офис находится в Сургуте.

Последние новости по теме

MIL OSI