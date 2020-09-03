О мерах по укреплению законности, принимаемых прокурорами в условиях распространения коронавирусной инфекции

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Под руководством Генеральной прокуратуры Российской Федерации прокуроры субъектов принимают дополнительные меры по обеспечению прав граждан и поддержки экономики. По-прежнему пресекаются нарушения трудовых прав, в том числе работников медицинских учреждений.

За прошедшую неделю мерами реагирования обеспечено перечисление более 9 млн рублей выплат стимулирующего характера, восстановлены права 414 медицинских сотрудников, защищены трудовые права более 2,7 тыс. граждан и погашена задолженность по заработной плате в размере свыше 108 млн рублей.

Благодаря прокурорскому вмешательству 225 медицинским работникам ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 5» произведены выплаты стимулирующего характера на сумму свыше 7,4 млн рублей. По представлениям прокуроров в Амурской и Ленинградской областях сотрудникам двух медицинских учреждений выплачено более 800 тыс. рублей. В результате проверки прокуратуры Боровского района Калужской области погашена задолженность по зарплате перед сотрудниками фармацевтической компании в размере 7,6 млн рублей. В Республике Карелия прокурором пресечены необоснованные удержания НДФЛ с выплат стимулирующего характера работникам ГБУЗ РК «Межрайонная больница № 1».

Мерами прокурорского реагирования обеспечена защита прав граждан на получение социальной помощи.

По результатам рассмотрения представления прокурора Октябрьского района г. Улан-Удэ Республики Бурятия восстановлены права 8 семей с детьми на получение выплат в размере более 300 тыс. рублей. В Республике Хакасия прокурорами пресечены нарушения порядка предоставления ежемесячных денежных выплат в управлениях социальной поддержки населения г. Сорска и Ширинского района. Прокуратура Ижемского района Республики Коми в судебном порядке добивается взыскания с республиканского минздрава в пользу гражданина денежных средств, затраченных на самостоятельное приобретение лекарственного препарата, в связи с отказом в его предоставлении по бесплатному рецепту.

При наличии угрозы распространения коронавирусной инфекции прокурорами повсеместно пресечены факты неисполнения ограничительных мер, требований социального дистанцирования и санитарных норм на объектах торговли и в иных местах с массовым пребыванием людей.

Сакской межрайонной прокуратурой Республики Крым в связи с выявленными нарушениями требований санитарно-эпидемиологического законодательства в деятельности двух детских оздоровительных учреждений в отношении их руководителей возбуждены дела об административных правонарушениях. Объявлением предостережения директору общества в Славгородском районе Алтайского края предотвращено проведение концерта с массовым пребыванием людей.

В складывающейся экономической ситуации прокурорами обеспечена защита прав субъектов предпринимательской деятельности.

Благодаря мерам прокурорского реагирования заказчиками исполнены денежные обязательства по муниципальным и государственным контрактам на сумму более 236 млн рублей, пресечено 180 проверочных мероприятий органов контроля, предпринятых вопреки установленному мораторию.

После прокурорского вмешательства в шести районах Красноярского края погашена задолженность по оплате исполненных контрактов перед хозяйствующими субъектами на сумму 12 млн рублей. Прокуратурой Череповецкого района Вологодской области обеспечено право организации на заключение с районной администрацией соглашения об уменьшении размера арендной платы и предоставлении отсрочки по уплате платежей. По итогам рассмотрения представления прокуратуры Волгоградской области фондом микрофинансирования предпринимательства региона предприятию предоставлен льготный займ на 3 млн руб.

Всего прокурорами субъектов Российской Федерации (по оперативным данным) за истекшую неделю в анализируемой сфере выявлено 1049 нарушений закона, внесено 463 представления, в суды направлено 273 иска, объявлено 241 предостережение. По протестам прокуроров отменено (изменено) 30 правовых актов. По инициативе прокуроров 92 лица привлечены к административной ответственности, 257 – к дисциплинарной.

Работа на данном направлении надзорной деятельности продолжается.

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