Прокуратура Москвы проводит проверку по факту падения ребенка из окна

Source: Russia – Prosecutor Generals Office

Прокуратура г. Москвы организовала проверку исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних по факту падения малолетнего ребенка из окна многоэтажного дома на западе столицы. По предварительной информации, 3 сентября 2020 года ребенок 2018 года рождения выпал из окна квартиры, расположенной на 6 этаже жилого дома по ул. 50-летия Октября. Ребенок доставлен в медицинское учреждение.

В квартире обнаружена девочка 2011 года рождения. Взрослые на момент случившегося в квартире отсутствовали.

В ходе проверки, проведение которой поручено Солнцевской межрайонной прокуратуре, будет дана оценка исполнению требований законодательства о несовершеннолетних, а также действиям родителей по исполнению ими своих обязанностей по воспитанию детей. Результаты проверки поставлены прокуратурой Москвы на контроль. На место выезжал Солнцевский межрайонный прокурор.

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