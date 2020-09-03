Source: Russia Federal Space
#Роскосмос#ЦЭНКИ#КЦ Восточный#Главное#Ангара03.09.2020 12:21
Пусковой стол для «Ангары» прибывает на космодром Восточный
Сегодня, 3 сентября 2020 года, на причал Амурского газоперерабатывающего завода прибыл пусковой стол и вакуумная установка для стартового комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Операции по выгрузке и транспортировке технологического оборудования от временного причала до космодрома Восточный будет проходить поэтапно и займёт четверо суток. Вакуумную установку диаметром более 9 метров и крупногабаритные части пускового стола максимально безопасно перевезут на 7 автопоездах.
Tpaнcпopтиpoвкa будет проходить преимущественно в ночное время, чтобы не мешать автомобильному движению. Все 60 километров до космодрома Восточный колонна будет двигаться в сопровождении и под охраной. Составные части пускового стола выгрузят на площадке для хранения технологического оборудования на СК КРК «Ангара», где они будут находиться до начала монтажа. Монтаж запланирован уже в ноябре 2020 года, в соответствии с графиком, утвержденным Госкорпорацией «Роскосмос». Вакуумная установка будет транспортирована на склад-блоков технического комплекса, где и будет установлена для дальнейшей работы.
Пусковой стол и вакуумная установка под ракету-носитель семейства «Ангара» отправились на космодром Восточный на судне «Баренц» из Северодвинска 17 июля 2020 года. Крупногабаритное оборудование массой более 2000 тонн доставили на космодром Северным морским путем впервые.